Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, parodiat pe Internet: „Păi țipați încontinuu marș. Nu aveți voie marș după ora 23.00, da?”

Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au parodiat momentul în care Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii evenimentului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 lei, pe 30 octombrie, de către un jandarm, pe motiv că marșul s-ar fi încheiat după ora pentru care a fost emisă autorizația.

„Aveți mare grijă cu marșurile, jandarmeria veghează din umbră!”, scrie Alex Bogdan pe pagina sa de Facebook, unde a distribuit clipul cu parodierea momentului.

„Pleacă, măi! Marș, mă, marș, marș...” spune Ștefan Iancu în parodie.

„Bună seara! Agent Cristescu” se recomandă, în clip, Alex Bogdan.

Dialogul continuă:

„Bună seara!

Bună sear! Sunteți într-un marș?

Nu, era un câine care...

Nu este un monolog, este un dialog. Sunteți într-un marș neautorizat. Este ora... dacă vă uitați și la ceasuri și după planeta care se învârte.

Era un câine care a venit, am încercat să-l dau la o parte.

Este ora 23.00. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți! Este ora 23.00. Conform articolului 60 din legea 2005... E 11.03... După legea, articolul trei, conform alineatului din 2005, sunteți într-o încălcare evidentă a legii!

Stați un pic, domnule, eu nu încălcam nicio lege, că era un câine aici. Nu făceam un marș!

Acesta nu e un monolog, da? Este un dialog. Vă rog frumos să citiț procesul verbal, eu nu mai pot modifica. Este constatat. A intrat deja în sistem”.

„Păi țipați încontinuu marș. Nu aveți voie marș după ora 23.00, da?”

Replicile se succed în aceeași cheie:

„(...) Marșul acesta nu există!

Păi țipați încontinuu marș. Nu aveți voie marș după ora 23.00, da? Deci, haideți să mergem mai departe cu ce aveți dumneavoastră obiecție. Deci EU, în cantitate de cetățean o să dureze până... așa, mai departe?

Voiam să...

Voiam să...

Nu, stați puțin, nu notați tot ce zic!

Nu, stați puțin, nu notați tot ce zic... Mai departe?”

Parodia s-a viralizat pe rețelele sociale.

Amintim că Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

Organizatorul a publicat pe Facebook momentul în care a fost amendat, când în fața fostului club Colectiv se mai aflau aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere.

Jandarmeria Română a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv, precizând că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.

„În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.

Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.

Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni”, se arată în comunicatul Jandarmeriei