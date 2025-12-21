Ludovic Orban sugerează că ar putea reveni în PNL: „Poate urma pasul decisiv”

Liderul formațiunii politice Forța Dreptei, Ludovic Orban, a sugerat, într-un mesaj postat pe Facebook, că ar putea reveni în Partidul Național Liberal (PNL).

”În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Ludovic Orban duminică pe Facebook.

Ludovic Orban a fost preşedinte PNL din 2017 până în septembrie 2021, când a pierdut şefia partidului în faţa lui Florin Cîţu. El a demisionat din PNL în noiembrie 2021, după aproape 30 de ani, şi, alături de alţi 15 parlamentari, a creat Forţa Dreptei.

Postarea vine în contextul în care actualul președinte al PNL, Ilie Bolojan, a confirmat recent că va urma o discuție despre o posibilă absorbție în PNL a partidului lui Ludovic Orban.

„În momentul în care am fost în campanie și domnul Orban și-a declarat susținerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat și despre acest lucru și am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbție în PNL a partidului domniei sale.

Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar și prin susținerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta și să vedem în ce condiții se poate face acest lucru. Dar asta înseamnă și o decizie a celor două partide și asta se va discuta în perioada următoare foarte probabil în partidele noastre”, a spus Ilie Bolojan.