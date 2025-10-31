Video Exces de zel. Un jandarm l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv. „Durerea are oră de închidere?”

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca zece ani de la tragedia Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 65 de tineri și-au pierdut viața. Participanții s-au adunat la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club din Piața Bucur, unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

Organizatorul a publicat pe Facebook momentul în care a fost amendat. La acea oră, în fața fostului club Colectiv se mai aflau aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere. Oamenii legii au aplicat amenda motivând că activitatea a depășit ora de încheiere stabilită și pentru că Marian Rădună, în calitate de organizator, nu a luat măsuri pentru încheierea adunării publice. Sancțiunea aplicată este de 3.000 de lei, redusă la 500 de lei dacă e plătită în 15 zile,

Potrivit lui Marian Rădună, evenimentul a fost notificat oficial și s-a desfășurat pe baza a două protocoale distincte: unul pentru marș și altul pentru comemorarea de la fostul club Colectiv. „Domnul constatator de la Jandarmerie nici măcar nu cunoaște legea. În momentul în care am ajuns la Colectiv, evenimentul meu se încheiase”, a declarat Rădună pentru HotNews.ro.

„Legea 60, articolul 3, spune foarte clar că nici măcar nu se notifică comemorările, noi putem să stăm foarte bine toată noaptea pe acolo. Domnul agent constatator nu a ascultat nicio explicație. Le-am spus că sunt într-o eroare înainte să semneze procesul-verbal”, a explicat Rădună.

El consideră sancțiunea nelegală și a anunțat că o va contesta în instanță: „Vom contesta amenda. E frustrant, pentru că este o pierdere de timp. Din păcate, necunoașterea legii e încă la ordinea zilei.”

Reacția jurnalistului Marco Badea

Jurnalistul Marco Badea a criticat decizia Jandarmeriei într-o postare pe Facebook, subliniind că amenda reflectă „o lipsă profundă de empatie și discernământ instituțional” și arată cât de departe este statul român de a înțelege „ce înseamnă respectul pentru memorie și pentru cetățeni”.

„Parcă au trecut zece ani degeaba de la noaptea aia nenorocită de 30 octombrie 2015, care ne-a arătat cât de fragil e statul nostru cel de toate zilele când se rupe legătura dintre oameni și instituții. Au murit 65 de oameni, alții au rămas cu răni și cicatrici pe viață, iar cei rămași vin an de an la Colectiv să nu uite”, a scris Badea.

El a subliniat că, în loc să fie alături de cei care își plâng apropiații, Jandarmeria a ales să „sancționeze doliul”. „Cineva a decis că memoria are program fix și că durerea are oră de închidere. Este un moment care adună în același loc tot ce merge strâmb în felul în care statul își tratează cetățenii: cu suspiciune, aroganță și cruzime birocratică deghizată în regulament”, a mai transmis jurnalistul.

Marșul de joi a marcat un deceniu de la tragedia care a schimbat România, iar organizatorii au atras atenția că, după zece ani, „nimeni nu a plătit” pentru victime, iar corupția și infecțiile nosocomiale continuă să facă victime.