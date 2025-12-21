Șoarece mort, gândaci și mizerie de nedescris. ANPC a închis temporar un restaurant

Comisarii Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni într-un restaurant din Constanța. ANPC a dispus închiderea temporară şi amendarea cu 22.500 de lei a restaurantului, în urma unui control care a scos la iveală zeci de nereguli grave privind igiena și siguranța alimentară.

„La restaurantul NAMO se pot servi și șoricei, cu garnitură de gândaci”, a scris Horia Constantinescu pe Facebook.

Inspectorii au constatat încălcări majore ale normelor sanitare, găsind inclusiv un şoarece mort, gândaci şi pânze de păianjeni în incinta unităţii, potrivit ANPC.

Printre neregulile identificate se numără lipsa unui flux tehnologic conform, utilizarea unor tigăi cu mai multe straturi de arsură şi uzură accentuată, precum şi folosirea unor ustensile de gătit depăşite şi neprofesionale.

De asemenea, au fost găsite lăzi frigorifice neigienizate, cu acumulări de gheaţă, în care produsele alimentare erau depozitate necorespunzător.

Inspectorii au descoperit carne păstrată lângă peşte, chifle sau legume, dar şi mai multe pachete de carne expirată. Totodată, ANPC a constatat că meniul restaurantului nu informa corect şi complet consumatorii şi că unitatea nu deţinea autorizaţie de securitate la incendiu.

În urma constatărilor, autorităţile au decis închiderea temporară a restaurantului până la remedierea deficienţelor, scoaterea din consum a aproximativ 50 de kilograme de produse alimentare, în valoare de 1.800 de lei, precum şi aplicarea unor sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 22.500 de lei.