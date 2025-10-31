Organizatorul marșului Colectiv, despre amenda primită: „Cred că jandarmul nu cunoștea legea”

Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor Colectiv, a declarat, vineri, că amenda primită de la Jandarmerie a fost o greșeală, susținând că jandarmul „nu cunoștea legea” și că autoritățile ar trebui să acționeze transparent în ancheta internă.

Marian Rădună, organizatorul marșului în amintirea victimelor Colectiv, a fost întrebat la Digi24 care este opinia sa în legătură cu amenda primită de la Jandarmerie.

"Sincer, cred că nu cunoștea legea”, a explicat Rădună. „Și poate că a fost pus de superiorul lui direct, nu știu sigur, presupun. În mod clar, nu cunoștea legea. Mi s-a părut că a vrut inițial să îmi spunea că vrea să aibă un dialog, dar de fapt, ați văzut pe filmare, nu a existat un dialog și dânsul era hotărât doar să-mi dea amendă și nimic altceva, fără să asculte și partea mea. Greșeala a fost de partea autorităților".

El a adăugat: "Eu îmi doream foarte mult să povestim despre Colectiv și nu despre o eroare a unui jandarm și a șefului direct a acestuia. Mi-aș dori să vorbim mai mult, cum spuneați dumneavoastră, de lipsa spitalelor lipsa, nu știu, deciziilor politice, despre corupția care încă ucide în România. Vedem și noi. Îmi pare rău că am adus pe agenda publică, dar da, e trebuie rezolvată și această problemă și sper ca Jandarmeria Română să iasă cu ancheta curând și transparent."

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca zece ani de la tragedia Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 65 de tineri și-au pierdut viața. Participanții s-au adunat la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club din Piața Bucur, unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

La fostul club Colectiv, 25 de persoane mai țineau un moment de reculegere după ora permisă, iar organizatorul Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, sumă redusă la 500 de lei dacă este plătită în 15 zile.

Potrivit lui Marian Rădună, evenimentul a fost notificat oficial și s-a desfășurat pe baza a două protocoale distincte: unul pentru marș și altul pentru comemorarea de la fostul club Colectiv. „Domnul constatator de la Jandarmerie nici măcar nu cunoaște legea. În momentul în care am ajuns la Colectiv, evenimentul meu se încheiase”, a declarat Rădună.

Ulterior, Jandarmeria Română a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv, precizând că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.