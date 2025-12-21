search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trei bărbați, trimiși în judecată după ce tacâmuri de argint de zeci de mii de euro au fost furate de la Palatul Élysée

0
0
Publicat:

Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un angajat la reședința oficială a președintelui Franței, a fost arestat în această săptămână pentru furtul unor piese de argintărie și veselă în valoare de zeci de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris.

Furtul a avut loc la Palatul Elysee FOTO Twitter (X)
Furtul a avut loc la Palatul Elysee FOTO Twitter (X)

Șeful serviciului de protocol al Palatului Élysée a semnalat dispariția obiectelor, prejudiciul fiind estimat între 15.000 și 40.000 de euro, potrivit AP News.

Manufactura de la Sèvres — furnizorul principal al mobilierului și obiectelor decorative — a identificat mai multe dintre piesele dispărute pe site-uri de licitații online. Audierile în rândul angajaților Élysée au dus anchetatorii la suspiciunea că unul dintre majordomii responsabili de argintărie ar fi implicat, mai ales că evidențele sale de inventar sugerau intenția de a comite furturi și în viitor.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul avea o relație cu managerul unei firme specializate în vânzarea online de obiecte, în special veselă. Pe contul său de Vinted, anchetatorii au descoperit o farfurie ștanțată cu mențiunea „Forțele Aeriene Franceze” și scrumiere ale Manufacturii de la Sèvres, obiecte care nu sunt disponibile publicului larg.

Aproximativ 100 de obiecte au fost găsite în vestiarul personal al majordomului, în autoturismul său și la domiciliul celor doi. Printre bunurile recuperate se numără cratițe din cupru, porțelan de Sèvres, o statuetă semnată René Lalique și cupe de șampanie Baccarat.

Cei doi au fost arestați marți. Ancheta a dus și la identificarea unui singur cumpărător al bunurilor furate. Obiectele recuperate au fost returnate Palatului Élysée.

Cei trei suspecți au fost prezentați joi în fața instanței, fiind acuzați de furt în formă asociată de bunuri mobile clasificate ca parte a patrimoniului național — infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro — precum și de tăinuire în formă agravată.

Procesul a fost amânat pentru 26 februarie. Inculpații au fost plasați sub control judiciar, li s-a interzis să ia legătura unii cu alții, să participe la licitații și să își exercite activitățile profesionale.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din Europa se întinde pe 8.600 de kilometri până în Asia. Traversează 10 țări
stirileprotv.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.000 de metri pătrați
gandul.ro
image
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
mediafax.ro
image
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
Cel mai căutat job în România în 2025. Salariul depășește 12.000 de lei. Nu este vorba despre IT
playtech.ro
image
Imaginea cu care Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul! A devenit virală la scurt timp după publicare și a adunat milioane de aprecieri
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A venit decizia: 16 luni de închisoare, chiar înainte de FCSB - Rapid!
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
'Se stinge Soarele' pentru 6 minute, omenirea rămâne în beznă în plină zi. Europa se pregătește pentru o...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dimineață de 21 decembrie zguduită de CUTREMUR. Seism resimțit în mai multe orașe din România
romaniatv.net
image
Nicușor Dan anunță un referendum care zdruncină totul. Ce vrea președintele
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Foto: © A. Lochner-Rechta / Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
Mormântul unui „strigoi” din Epoca Bronzului Timpuriu, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Archie și Lilibet, alături de părinții lor într-o imagine inedită de familie! Prințul Harry și Meghan Markle dau o veste mare

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică