Trei bărbați, trimiși în judecată după ce tacâmuri de argint de zeci de mii de euro au fost furate de la Palatul Élysée

Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un angajat la reședința oficială a președintelui Franței, a fost arestat în această săptămână pentru furtul unor piese de argintărie și veselă în valoare de zeci de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris.

Șeful serviciului de protocol al Palatului Élysée a semnalat dispariția obiectelor, prejudiciul fiind estimat între 15.000 și 40.000 de euro, potrivit AP News.

Manufactura de la Sèvres — furnizorul principal al mobilierului și obiectelor decorative — a identificat mai multe dintre piesele dispărute pe site-uri de licitații online. Audierile în rândul angajaților Élysée au dus anchetatorii la suspiciunea că unul dintre majordomii responsabili de argintărie ar fi implicat, mai ales că evidențele sale de inventar sugerau intenția de a comite furturi și în viitor.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul avea o relație cu managerul unei firme specializate în vânzarea online de obiecte, în special veselă. Pe contul său de Vinted, anchetatorii au descoperit o farfurie ștanțată cu mențiunea „Forțele Aeriene Franceze” și scrumiere ale Manufacturii de la Sèvres, obiecte care nu sunt disponibile publicului larg.

Aproximativ 100 de obiecte au fost găsite în vestiarul personal al majordomului, în autoturismul său și la domiciliul celor doi. Printre bunurile recuperate se numără cratițe din cupru, porțelan de Sèvres, o statuetă semnată René Lalique și cupe de șampanie Baccarat.

Cei doi au fost arestați marți. Ancheta a dus și la identificarea unui singur cumpărător al bunurilor furate. Obiectele recuperate au fost returnate Palatului Élysée.

Cei trei suspecți au fost prezentați joi în fața instanței, fiind acuzați de furt în formă asociată de bunuri mobile clasificate ca parte a patrimoniului național — infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro — precum și de tăinuire în formă agravată.

Procesul a fost amânat pentru 26 februarie. Inculpații au fost plasați sub control judiciar, li s-a interzis să ia legătura unii cu alții, să participe la licitații și să își exercite activitățile profesionale.