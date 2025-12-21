search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Femeie de 38 de ani din Pitești, găsită moartă. Rudele spun că s-a înjunghiat singură de două ori

Publicat:

O femeie de 38 de ani din Pitești a fost găsită moartă, cu două plăgi de înjunghiere. Ancheta preliminară arată că nu există alte semne de violență, iar circumstanțele decesului sunt investigate de poliție și procurori.

Decesul femeii de 38 de ani a fost anunţat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit News.ro.

Rudele prin alianță susțin că femeia și-a provocat singură rănile. Anchetatorii au constatat că pe corp nu se găsesc alte semne de violență și încearcă să stabilească împrejurările exacte ale decesului.

„În jurul orelor 00:15, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Piteşti, au fost sesizaţi prin 112, de către o femeie, despre faptul că o femeie de 38 de ani, din Piteşti, în calitate de concubină a fiului său, s-ar fi înjunghiat, în timp ce se afla singură, în bucătăria locuinţei”, informează oficialii Poliţiei Argeș.

Echipaje de poliţie din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi procurori criminalişti din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au mers la faţa locului, iar primele date din anchetă arată că pe corpul femeii au fost observate două plăgi înjunghiate, una dintre acestea fiind superficială. Prima examinare a arătat că pe trupul neînsufleţit nu au fost observate alte urme de violenţă.

Cadavrul a fost ridicat şi transportat la Serviciul Judeţean de Medicină legală Argeş, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Ancheta continuă, în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.

Piteşti

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
