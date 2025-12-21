search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SBU spulberă apărarea aeriană și aerodromurile din Crimeea. Un avion de vânătoare Su-27, lovit chiar înainte de decolare

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat sâmbătă că a lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul Belbek din Crimeea ocupată.

FOTO Serviciul de Securitate al Ucrainei via Kyiv Post
FOTO Serviciul de Securitate al Ucrainei via Kyiv Post

Unul dintre avioane a fost lovit chiar înainte de o misiune de bombardament.

„Unul dintre avioane se afla pe pista de rulare încărcat cu muniție completă și era pregătit pentru o misiune de luptă. A fost distrus”, se arată în comunicatul de presă. Nu au fost specificate data și ora atacului.

Su-27 (Flanker, în codificare NATO) este un avion de vânătoare de a patra generație, intrat în serviciu în 1985. Este proiectat pentru manevrabilitate ridicată și dominație în luptă, fiind renumit pentru capacitatea sa de a executa manevra cobra - o mișcare acrobatică dramatică în care aeronava își ridică brusc botul aproape vertical înainte de a reveni la zborul orizontal.

SBU a precizat că operațiunea a fost efectuată de Centrul său de Operațiuni Speciale Alpha folosind modele nespecificate de „drone cu rază lungă de acțiune” și adăugând că și turnul de control al aerodromului a fost avariat.

Statul Major General al Ucrainei a confirmat, de asemenea, că un radar rusesc RSP-6M2, folosit pentru controlul traficului aerian, a fost lovit peste noapte pe aerodromul Kirovskoie din Crimeea, ocupată.

SBU a subliniat că aceste atacuri asupra avioanelor Su-27 au urmat unei alte lovituri reușite în ultimele zile.

„Acesta este al doilea atac SBU reușit asupra aerodromului Belbek în ultimele zile. Pe 18 decembrie, dronele noastre au lovit echipamente rusești în valoare de sute de milioane de dolari pe acest aerodrom: două radare Nebo-SVU, un radar 92N6 al sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph, un sistem de apărare aeriană Panțir-S2 și un avion MiG-31 încărcat cu muniție”, se arată în comunicatul de presă.

Serviciul ucrainean de securitate a declarat că cele două avioane Su-27 valorează „aproximativ 70 de milioane de dolari”.

Aerodromul Belbek este situat lângă Sevastopol, în Crimeea ocupată și a fost folosit de forțele ruse drept un centru cheie pentru desfășurarea de avioane de vânătoare și poziționarea mijloacelor de apărare aeriană în peninsulă.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
digi24.ro
image
”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme
stirileprotv.ro
image
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Mesajele sfâșietoare: „Să pierzi oamenii...”
gandul.ro
image
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
mediafax.ro
image
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
SPP-istul lui Nicusor Dan, din nou în centrul atenţiei! Gestul acestuia când cineva s-a apropiat de preşedinte, a reacţionat imediat
playtech.ro
image
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
'Se stinge Soarele' pentru 6 minute, omenirea rămâne în beznă în plină zi. Europa se pregătește pentru o...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dimineață de 21 decembrie zguduită de CUTREMUR. Seism resimțit în mai multe orașe din România
romaniatv.net
image
Cum a ajunbs România bătaia de joc a importatorilor. Mâncăm "furaje pentru animale"
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Archie și Lilibet, alături de părinții lor într-o imagine inedită de familie! Prințul Harry și Meghan Markle dau o veste mare

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică