SBU spulberă apărarea aeriană și aerodromurile din Crimeea. Un avion de vânătoare Su-27, lovit chiar înainte de decolare

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat sâmbătă că a lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul Belbek din Crimeea ocupată.

Unul dintre avioane a fost lovit chiar înainte de o misiune de bombardament.

„Unul dintre avioane se afla pe pista de rulare încărcat cu muniție completă și era pregătit pentru o misiune de luptă. A fost distrus”, se arată în comunicatul de presă. Nu au fost specificate data și ora atacului.

Su-27 (Flanker, în codificare NATO) este un avion de vânătoare de a patra generație, intrat în serviciu în 1985. Este proiectat pentru manevrabilitate ridicată și dominație în luptă, fiind renumit pentru capacitatea sa de a executa manevra cobra - o mișcare acrobatică dramatică în care aeronava își ridică brusc botul aproape vertical înainte de a reveni la zborul orizontal.

SBU a precizat că operațiunea a fost efectuată de Centrul său de Operațiuni Speciale Alpha folosind modele nespecificate de „drone cu rază lungă de acțiune” și adăugând că și turnul de control al aerodromului a fost avariat.

Statul Major General al Ucrainei a confirmat, de asemenea, că un radar rusesc RSP-6M2, folosit pentru controlul traficului aerian, a fost lovit peste noapte pe aerodromul Kirovskoie din Crimeea, ocupată.

SBU a subliniat că aceste atacuri asupra avioanelor Su-27 au urmat unei alte lovituri reușite în ultimele zile.

„Acesta este al doilea atac SBU reușit asupra aerodromului Belbek în ultimele zile. Pe 18 decembrie, dronele noastre au lovit echipamente rusești în valoare de sute de milioane de dolari pe acest aerodrom: două radare Nebo-SVU, un radar 92N6 al sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph, un sistem de apărare aeriană Panțir-S2 și un avion MiG-31 încărcat cu muniție”, se arată în comunicatul de presă.

Serviciul ucrainean de securitate a declarat că cele două avioane Su-27 valorează „aproximativ 70 de milioane de dolari”.

Aerodromul Belbek este situat lângă Sevastopol, în Crimeea ocupată și a fost folosit de forțele ruse drept un centru cheie pentru desfășurarea de avioane de vânătoare și poziționarea mijloacelor de apărare aeriană în peninsulă.