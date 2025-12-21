Video Gest emoționant la Botoșani. Un pompier a oferit o casă unei familii fără posibilități materiale, cu șapte copii

Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii, aflată în pragul evacuării, după ce proprietarul locuinței în care stăteau cu chirie le-a cerut să plece. Pompierul le-a oferit un acoperiș deasupra capului, oferindu-le casa moștenită de la bunici.

Pompierul este Gheorghe Cozmolici, plutonier adjutant în cadrul ISU Botoșani, care a demonstrat că misiunea de a salva vieți nu se limitează doar la intervențiile operative. Alături de soția sa, Bianca, acesta a decis să sprijine familia greu încercată, oferindu-i șansa la o viață demnă.

Pompierul fusese vecin de scară cu familia numeroasă, care locuia într-un apartament închiriat. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, proprietarul i-a evacuat, iar cei nouă membri ai familiei riscau să rămână fără adăpost.

Pompierul și soția sa nu au rămas indiferenți în fața acestei situații, astfel că le-au pus la dispoziție casa moștenită de la bunici, situată în comuna Vlăsinești, județul Botoșani.

Sursa video: Facebook/Departementul pentru Situații de Urgență

„Ceea ce era o casă goală a devenit rapid un cămin plin de viață și siguranță”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), menționând că gestul a însemnat mai mult decât oferirea unui acoperiș.

Potrivit instituției, Gheorghe și Bianca au devenit un sprijin constant pentru familie, cei doi ajungând chiar să le boteze un copil.

Povestea gestului de omenie a fost făcută publică de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), pe pagina oficială de Facebook a instituției.

În prag de sărbători, Gheorghe, împreună cu colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni, i-au vizitat pe copii în rolul lui Moș Crăciun, ducându-le alimente, haine și daruri.

„Casa din Vlăsinești s-a transformat într-un simbol al speranței. ​Aceasta este povestea unui om care a ales să stingă „focul” disperării unei familii, oferind cea mai prețioasă resursă: omenia”, a conchis DSU.