Nicușor Dan susține o declarație de presă după primirea a sute de documente de la magistrați. Administrația Prezidențială va publica o sinteză

Președintele Nicușor Dan susține duminică, de la ora 14.00, o declarație de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante privind problemele din justiție, înaintea consultărilor programate pentru luni. Tot duminică, Administrația Prezidențială urmează să facă publică o sinteză a documentelor primite.

Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit numeroase materiale din partea magistraţilor, pe care le analizează în acest weekend.

„Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris președintele pe Facebook.

Președintele a precizat că accesul jurnaliştilor nu va fi permis în sala de discuţii, pentru a asigura confidenţialitatea participanţilor.

„Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine (n.r. - duminică), fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, a subliniat președintele.

Totul a pornit de la documentarul realizat de Recorder privind problemele din sistemul judiciar și de reacțiile generate de ancheta jurnalistică, inclusiv de un document care semnalează nereguli în justiţie, semnat de sute de magistraţi. În acest context, Nicuşor Dan i-a invitat pe magistraţii interesaţi la discuţii programate pentru 22 decembrie şi a cerut transmiterea de documente, asumate sau neasumate, pe care a promis că le va analiza.

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a iniţiat consultări în rândul magistraţilor privind problemele cu care se confruntă sistemul judiciar.

În paralel, în Monitorul Oficial a fost publicată vineri decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie. Potrivit documentului, comitetul va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, va fi condus de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului şi va avea ca atribuţii analiza efectelor aplicării legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, precum şi a opiniilor formulate de asociaţiile reprezentative ale magistraţilor şi de ONG-uri.

Comunicarea publică în numele Comitetului va fi realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de acesta.

Cu o zi înainte, preşedintele explica faptul că, luni, va prezenta concluziile în urma analizării materialelor primite şi a discuţiilor purtate cu judecători şi procurori, în întâlniri organizate atât în grup, cât şi individual, subliniind că identitatea participanţilor nu va fi făcută publică.