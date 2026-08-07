 „Metoda acoperișul”, schema prin care proprietarii erau șantajați după ce casele rămâneau fără acoperiș | adevarul.ro
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„Metoda acoperișul”, schema prin care proprietarii erau șantajați după ce casele rămâneau fără acoperiș

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Trei bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, fiind acuzați că au șantajat și, într-un caz, au comis tâlhărie calificată folosind așa-numita „metoda acoperișul”. Aceștia se prezentau drept meșteri specializați în reparații, decopertau acoperișurile locuințelor și apoi îi constrângeau pe proprietari să plătească sume mult mai mari decât cele stabilite inițial.

Trei bărbați, trimiși în judecată pentru metoda acoperișul. FOTO: Pixabay
Trei bărbați, trimiși în judecată pentru metoda acoperișul. FOTO: Pixabay

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, la data de 28 iulie 2026 a fost dispusă trimiterea în judecată a celor trei inculpați, aflați în stare de arest preventiv, pentru mai multe infracțiuni de șantaj, iar unul dintre ei este acuzat și de tâlhărie calificată.

Cum acționau suspecții

Conform procurorilor, în perioada august 2020 – mai 2025, cei trei inculpați ar fi acționat în București și în județele Ilfov, Prahova și Dâmbovița folosind același mod de operare.

Aceștia își făceau reclamă prin pagini de internet cu aspect profesionist și foloseau nume false, prezentându-se drept specialiști în repararea acoperișurilor. După ce erau contactați de proprietari, se deplasau în aceeași zi la locuințe, evaluau lucrările și stabileau un preț considerat rezonabil, acceptat de clienți.

În zilele următoare reveneau însoțiți de mai multe persoane, care începeau lucrările prin decopertarea completă a acoperișului și efectuarea unor intervenții minore, după care părăseau șantierul.

Anchetatorii susțin că, profitând de faptul că locuințele rămâneau fără acoperiș și erau expuse intemperiilor, inculpații le cereau proprietarilor sume mult mai mari decât cele convenite inițial. Victimele erau amenințate că echipa de muncitori va pleca, iar lucrările vor fi tergiversate, ceea ce le-ar fi provocat pagube și mai mari.

Pentru a amplifica presiunea psihică, suspecții se prezentau în grupuri numeroase și adoptau un comportament agresiv, determinând victimele să achite sumele solicitate.

Victime obligate să plătească până la 198.000 de lei

Potrivit rechizitoriului, persoanele vătămate au fost constrânse să plătească sume cuprinse între 13.000 și 198.000 de lei, fără a beneficia de lucrările promise. Prejudiciul total estimat în dosar este de aproximativ 350.000 de lei.

Procurorii au precizat că, în același dosar, au fost cercetate și șase infracțiuni de înșelăciune, însă față de acestea s-a dispus clasarea cauzei, deoarece persoanele vătămate s-au împăcat cu inculpații.

Totodată, ancheta continuă într-un dosar disjuns, în care sunt cercetate alte fapte săvârșite prin același mod de operare, în dauna altor persoane.

Sechestru pe mașini și imobile de peste 500.000 de euro

În vederea unei eventuale confiscări extinse, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a șapte autoturisme, evaluate la aproximativ 530.000 de lei, precum și asupra a patru imobile, cumpărate la prețurile de 160.000 de euro, 84.000 de euro, 78.000 de euro și 52.000 de euro.

Pe parcursul anchetei, față de cei trei inculpați au fost dispuse măsuri preventive, respectiv reținerea tuturor suspecților și arestarea preventivă a doi dintre aceștia.

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