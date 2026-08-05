Și-a îngropat bunica în secret și i-a încasat pensia luni la rând. Descoperire șocantă în curtea unei case din județul Galați

Descoperire șocantă într-o localitate din județul Galați. O bătrână a fost îngropată în spatele casei fără ca decesul să fie declarat autorităților, iar nepoata ei este suspectată că i-a încasat pensia luni la rând. Procurorii au deschis un dosar penal și încearcă acum să afle dacă femeia a murit din cauze naturale sau a fost victima unei infracțiuni.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, care cercetează împrejurările în care femeia, născută în 1936, a fost înhumată fără respectarea prevederilor legale.

Principala suspectă este nepoata bătrânei. Anchetatorii bănuiesc că aceasta ar fi ascuns moartea bunicii pentru a continua să îi încaseze pensia, în valoare de aproximativ 2.200 de lei pe lună. Totodată, procurorii verifică dacă femeia a acționat singură sau a fost ajutată de alte persoane.

„În prezent, se efectuează cercetări într-o cauză penală în care sunt investigate posibile infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, profanare de cadavre sau morminte și înșelăciune. Cercetările vizează împrejurările în care o persoană ar fi înhumat, fără respectarea dispozițiilor legale, cadavrul unei rude și ar fi încasat ulterior drepturi bănești cuvenite acestei rude”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, pentru Pro Lider FM.

Surse apropiate anchetei au precizat că starea avansată de descompunere a cadavrului indică faptul că femeia ar fi fost îngropată în urmă cu mai bine de un an, posibil chiar de aproape doi ani.