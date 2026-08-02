Ai primit un SMS despre o amendă rutieră? Poliția Română avertizează că poate fi o înșelătorie

Poliția Română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online, în care infractorii folosesc în mod abuziv identitatea instituției și a altor autorități publice pentru a trimite mesaje false despre presupuse amenzi rutiere.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în ultima perioadă au fost primite numeroase sesizări privind SMS-uri și mesaje transmise prin aplicații de mesagerie, în care destinatarii sunt informați că au fost amendați pentru depășirea limitei de viteză.

Mesajele conțin un link pentru plata imediată a amenzii și impun un termen foarte scurt, fiind însoțite de amenințări cu penalități, executare silită, blocarea conturilor bancare sau imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, a transferului de proprietate ori a reînnoirii asigurării autoturismului.

„Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului”, a transmis IGPR.

Polițiștii precizează că este vorba despre o metodă de fraudă cunoscută sub denumirea de „Government Impersonation Scam”, în care infractorii se dau drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține bani sau date personale și bancare.

Cum vă puteți proteja

Poliția Română subliniază că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru plată.

Pentru a evita să deveniți victime ale escrocheriei, autoritățile recomandă:

să nu răspundeți mesajelor și să nu accesați linkurile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie;

să verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale, accesând manual site-ul Ghiseul.ro;

să verificați cu atenție adresa site-ului, deoarece domenii precum .cc, .top sau .vip pot indica o tentativă de fraudă;

să nu introduceți date personale, parole sau informații despre cardurile bancare pe pagini accesate din linkuri primite prin mesaje.

Dacă ați introdus deja datele cardului pe un astfel de site, Poliția recomandă să contactați imediat banca pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să raporteze astfel de tentative de fraudă autorităților competente pentru a preveni apariția altor victime.