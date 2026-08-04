Ce a făcut un proprietar care și-a găsit propria casă ocupată de chiriași. Gestul extrem care i-a făcut să plece: „Dacă așteptam justiția, dura ani de zile”

Întors acasă după doi ani petrecuți în Canada, un francez a descoperit că, deși era proprietarul locuinței, nu mai putea intra în posesia ei. Chiriașii au refuzat să plece după expirarea contractului, iar bărbatul a ales o soluție extremă: s-a mutat în propria casă și a declanșat un adevărat război pentru a-i determina să plece.

Cazul lui Jimmy Lestage, proprietar al unei case din Bergerac, departamentul Dordogne, a fost relatat de publicația franceză Sud Ouest și a stârnit dezbateri în Franța privind dificultatea evacuării chiriașilor care refuză să părăsească o locuință după expirarea contractului.

Jimmy Lestage a cumpărat casa în 2019 și a renovat-o complet. În 2024, când a plecat pentru doi ani în Canada, a decis să o închirieze mobilată pe durata șederii sale în străinătate.

Cu șase luni înainte de expirarea contractului de închiriere, proprietarul și-a notificat chiriașii că se va întoarce în Franța și că dorește să revină în propria locuință. Potrivit acestuia, termenul de preaviz a fost chiar mai mare decât cel prevăzut de lege.

Cu toate acestea, cu doar o săptămână înainte de expirarea contractului, chiriașii i-au transmis un mesaj clar: „Nu plecăm.”

„Am decis să locuiesc ilegal în propria mea casă”

Întors în Franța împreună cu fiica sa, Jimmy Lestage spune că s-a trezit într-o situație absurdă: era proprietarul casei, însă nu mai avea unde să locuiască.

Într-un e-mail trimis redacției Sud Ouest, acesta și-a descris situația astfel: „Trăind fără adăpost, am decis să locuiesc ilegal în propria mea casă.”

Fără să mai aștepte finalizarea unei proceduri judiciare, bărbatul a decis să se mute în locuință pe 23 iunie 2026, în timp ce chiriașii continuau să o ocupe. „Evident, a fost complicat: eram șapte în casă, fiecare pe cont propriu, nu vorbeam între noi. Nu avem un loc unde să stau, am decis să locuiesc ilegal în propria mea casă”, a declarat acesta.

Conviețuirea forțată a ținut doar câteva zile. În a patra zi, poliția a intervenit și i-a explicat proprietarului că nu există cadrul legal care să permită o astfel de situație. „Am decis să pun o rulotă în fața porții”, a povestit ulterior Jimmy Lestage.

Război psihologic între proprietar și chiriași

Mutarea în rulotă nu a pus capăt conflictului. Dimpotrivă, între proprietar și chiriași a început un adevărat război psihologic.

Jimmy Lestage spune că a descoperit că ocupanții reconectaseră contorul de apă pe numele său, ceea ce a generat o factură de 2.038 de euro.

Ca reacție, proprietarul a întrerupt alimentarea cu apă.

La rândul lor, chiriașii au întrerupt curentul electric care alimenta rulota în care acesta locuia.

Bărbatul a apelat apoi la furnizorul de energie și a solicitat reducerea puterii electrice la nivelul minim. Potrivit acestuia, instalația electrică din casă ceda de fiecare dată când funcționau simultan aparate precum frigiderul și mașina de spălat.

Un francez și-a demolat locuința pentru a alunga românii care o ocupau ilegal. „Nu mai aveam altă opțiune”

„Câteva zile mai târziu, mi-au spus că pleacă”, a declarat proprietarul.

Casa, distrusă după plecarea chiriașilor

La începutul lunii iulie, Jimmy Lestage și-a recuperat cheile, însă spune că și-a găsit locuința într-o stare deplorabilă.

Casa, renovată complet înainte de plecarea în Canada, era afectată de mucegai, iar numeroase instalații și bunuri fuseseră deteriorate. Un executor judecătoresc a evaluat pagubele la aproximativ 42.000 de euro, iar proprietarul intenționează să ceară despăgubiri în instanță.

„Asta era alternativa. Altfel ajungeam pe stradă cu fiica mea. Dacă așteptam justiția, ar fi durat unul, doi sau chiar trei ani”, a explicat Jimmy Lestage.

Chiriașii susțin însă că intenționau să părăsească locuința, dar nu au reușit să găsească la timp o altă casă suficient de mare pentru familia lor.

În ceea ce privește factura de peste 2.000 de euro la apă, aceștia afirmă că suma s-ar datora unei erori de facturare din partea furnizorului de utilități.

Cazul a readus în atenția opiniei publice din Franța dificultățile întâmpinate de proprietarii care încearcă să evacueze chiriași rău-platnici sau care refuză să părăsească locuințele după expirarea contractelor de închiriere, procedurile judiciare putând dura luni sau chiar ani.