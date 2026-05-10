Captura Poliției de Frontieră: Peste 21.000 de țigarete ascunse în compartimente secrete ale unei mașini

Polițiștii de frontieră au descoperit peste 21.000 de țigarete ascunse în locuri special amenajate ale unui autoturism înmatriculat în Danemarca, în cadrul unei acțiuni de tip „blitz” desfășurate în zona Calafat.

→ Imaginea 1/5: Politia de frontiera 2 jpg

Controlul a fost realizat de polițiștii din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova.

Țigarete ascunse în mai multe locuri ale mașinii

Potrivit Poliției de Frontiera, autoturismul condus de un cetățean bulgar a fost oprit pentru control în parcarea din apropierea Stației de Taxare Calafat–Vidin, pe baza unei analize de risc.

În urma verificărilor, polițiștii au găsit 1.088 de pachete de țigarete (21.760 de țigarete), ascunse „în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă”.

Țigaretele aveau timbru de acciză bulgăresc, însă șoferul „nu a putut prezenta documente de proveniență”, au precizat autoritățile.

Dosar penal și mărfuri confiscate

Întreaga cantitate, estimată la 32.640 de lei, a fost confiscată și depusă în Camera de Corpuri Delicte a Poliției de Frontieră Dolj.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru „deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializare de produse accizabile fără marcaje corespunzătoare”, infracțiune prevăzută de Codul fiscal.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale.