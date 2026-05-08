Captură de două milioane la Giurgiu: ce se ascundea într-un transport de citrice

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste șapte milioane de țigarete de contrabandă, ascunse într-un transport de citrice. Marfa ilegală, estimată la peste două milioane de euro, era ascunsă într-un camion înmatriculat în România.

Potrivit Poliției de Frontieră, ansamblul rutier format din cap tractor și remorcă a fost oprit pentru control pe DN5. La volan se afla un cetățean român în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Bulgaria–România și transporta, conform documentelor, citrice.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit țigaretele ascunse în remorcă prin „metoda capac”.

„Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, au fost descoperite, în interiorul remorcii, ascunse prin «metoda capac», mai multe pachete de ţigări pentru care şoferul în cauză nu deţinea documente de provenienţă”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Anchetatorii au stabilit că aproximativ jumătate din compartimentul destinat mărfii era ocupat de țigările fără timbru fiscal.

„În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 7.199.780 de ţigarete (359.989 de pachete de ţigări), fără timbru de acciză”, au mai precizat polițiștii de frontieră.

Întreaga cantitate de țigarete, evaluată la aproximativ 10,8 milioane de lei, precum și camionul folosit pentru transport au fost indisponibilizate.

Polițiștii continuă cercetările pentru infracțiunea de „deținere în afara antrepozitului fiscal”, sub coordonarea procurorului de caz.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.