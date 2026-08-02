Marocani descoperiți inconștienți printre profile din aluminiu într-un TIR la Giurgiu. Intraseră ilegal

Doi cetățeni marocani au fost descoperiți în stare de inconștiență într-un TIR oprit pentru control pe DN 5, în județul Giurgiu. Cei doi intraseră ilegal în România, ascunzându-se printre profile din aluminiu transportate din Turcia, iar polițiștii de frontieră au solicitat intervenția unui echipaj medical.

În cadrul acțiunii „SUMMER MIGRATION 4”, Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificări un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, care transporta profile din aluminiu pe ruta Turcia – România.

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc sâmbătă, 1 august, în jurul orei 17:50, potrivit Agerpres.

În urma controlului, oamenii legii au descoperit doi bărbați ascunși printre bunurile transportate. Aceștia nu aveau documente de călătorie și, din primele verificări, a reieșit că au pătruns în semiremorcă prin tăierea prelatei, în condițiile în care sigiliul vamal aplicat pe vehicul era intact.

Cei doi au fost găsiți în stare de inconștiență, iar polițiștii au solicitat de urgență intervenția unui echipaj medical prin 112. După ce au primit îngrijiri și au fost stabilizați la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, aceștia au fost duși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că cei doi sunt cetățeni marocani. Pe numele lor a fost întocmit dosar penal pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Ulterior, cei doi au fost preluați de autoritățile bulgare, care vor continua cercetările și vor dispune măsurile legale.

Acțiunea s-a desfășurat în cooperare cu Poliția de Frontieră din Bulgaria, în cadrul măsurilor compensatorii aplicate la frontiera internă Schengen pentru gestionarea fluxurilor migraționiste și combaterea infracționalității transfrontaliere.