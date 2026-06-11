Video Șofer căutat în Ucraina, prins la frontiera cu România cu aproximativ 340.000 de euro ascunși în vehicul

Polițiștii de frontieră au găsit miercuri, 10 iunie, aproximativ 340 de mii de euro ascunși în compartimente special amenajate într-un microbuz. Șoferul microbuzului, un cetățean ucrainean, era căutat de autoritățile din Ucraina în vederea arestării.

„În data de 10 iunie 2026, în jurul orei 15.50, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, în cooperare cu lucrători din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, au desfășurat acțiuni de tip BLITZ, pe DN 56 - în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin.

Astfel, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în România, la volanul căruia se afla un cetățean ucrainean în vârstă de 45 de ani, care circula pe ruta România- Bulgaria”, transmite Poliția de Frontieră Română într-un comunicat.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că pe numele șoferului era emis un mandat de arestare din Ucraina.

În cadrul cercetărilor, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra autovehiculului, descoperind 343.700 de euro, ascunși atât în interiorul microbuzului sub elemente de caroserie, cât și în exteriorul acestuia, sub bandourile laterale.

→ Imaginea 1/3: FOTO: Poliția de Frontieră

„Întreaga sumă de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar autovehiculul a fost indisponibilizat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj”, mai precizează sursa citată.

Cetățeanul ucrainean a fost predat lucrătorilor din cadrul IPJ Dolj, în vederea continuării procedurilor legale.