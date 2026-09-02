Planul unui escroc ucrainean, dejucat de o bucureșteancă. Cum a încercat să-i ia o sumă mare de bani

Un tânăr, cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, a fost reținut de polițiștii din București fiind bănuit de complicitate la tentativă de înșelăciune, după ce acesta ar fi încercat să preia suma de 180.000 de lei de la o femeie, în urma unei tentative de fraudare prin metoda „spoofing”.

Spoofing, un nou tip de escrocherie Foto: Adevărul

Pe 1 septembrie, Poliția Sectorului 5 a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că fost contactată telefonic de persoane care s-ar fi prezentat, în mod mincinos, drept angajați ai unor instituții publice.

Din informațiile „Adevărul”, apelantii s-ar fi dat lucrători în cadrul Oficiului de Spălare a Banilor si Autoritatea de Supraveghere Financiară si au încercat sa o inducă în eroare pe femeie.

Ei i-au spus că sunt conturile bancare compromise, iar pentru a beneficia în continuare de acces la conturi trebuie sã acceseze un credit în valoare de 180.000 lei, sumă de bani care să le fie livrată în numerar. I s-a mai spus că banii urmau să fie depozitați ulterior în niște conturi secundare, securizate, create de aceștia pe numele femeii.

Femeia s-a prins că are de-a face cu niște escroci și în timp ce îi ținea de vorbă la telefon a sunat la poliție.

„În urma activităților investigativ-operative, în jurul orei 10:55, polițiștii au depistat în flagrant un tânăr, cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, în momentul în care acesta a primit de la persoana vătămată două plicuri de culoare albă, despre care credea că ar conține suma de 180.000 de lei. Tânărul a fost condus la sediul Secției 5 Poliție, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de acesta, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la tentativă de înșelăciune”, potrivit Poliției Capitalei.

Flagrantul a avut loc în parcul Piața Pajurei, din Sector 1. Ucraineanul a fost retinut 24 de ore și miercuri, 2 septembrie, va fi prezentat cu propunere de arestare.