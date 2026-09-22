 Momente de panică la un liceu din Turcia. Un tânăr a deschis focul și a rănit opt persoane, printre care și elevi | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Video Momente de panică la un liceu din Turcia. Un tânăr a deschis focul și a rănit opt persoane, printre care și elevi

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Un atac armat a avut loc marți dimineață, 22 septembrie, în apropierea unui liceu din vestul Turciei. Potrivit primelor informații transmise de autorități, opt persoane au fost rănite în urma incidentului, printre care și elevi, iar suspectul a fost prins și reținut de poliție.

Un atac armat a avut loc marți dimineață în Turcia.
Un atac armat a avut loc marți dimineață în Turcia. Foto: captură video X

Incidentul s-a produs în jurul orei 8 dimineața, în cartierul Albayrak, în apropierea liceului profesional și tehnic „Inci Uzmez” din districtul Turgutlu, provincia Manisa.

Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr neidentificat a deschis focul în zona din apropierea unității de învățământ.

Autoritățile au fost alertate prin numărul de urgență 112, iar la fața locului au fost trimise numeroase echipaje de poliție și ambulanțe. Persoanele rănite au fost transportate la Spitalul de Stat din Turgutlu pentru îngrijiri medicale.

Părinții s-au adunat în fața liceului

Vestea atacului a provocat panică în rândul elevilor și părinților. Mai mulți părinți s-au grăbit către școală pentru a-și găsi copiii, iar în zona unității de învățământ au avut loc altercații între mulțime și forțele de ordine, care au instituit un perimetru de securitate.

Polițiștii au suplimentat măsurile de siguranță în jurul liceului și au încercat să calmeze părinții.

Oficialii guvernoratului provinciei Manisa a confirmat incidentul într-un mesaj publicat pe X.

„A fost raportat un incident armat într-o zonă din apropierea liceului nostru profesional și tehnic «Inci Uzmez» din districtul Turgutlu. În urma sesizării, polițiști și echipe medicale au fost trimise la fața locului, iar investigațiile echipelor noastre cu privire la incident sunt în desfășurare”, au transmis autoritățile.

Într-un al doilea comunicat, s-a precizat că, potrivit primelor constatări, „8 persoane au fost afectate” și că acestea au fost transportate la cea mai apropiată unitate medicală.

Suspectul considerat responsabil pentru folosirea armei a fost identificat și reținut de forțele de ordine. Autoritățile turce au anunțat că au fost deschise atât o anchetă judiciară, cât și una administrativă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Informații suplimentare vor fi comunicate public pe măsură ce ancheta avansează.

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