Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice suspiciuni

Fraudele bancare și escrocheriile online care îi vizează pe vârstnici s-au înmulțit alarmant în ultimii ani. De la apeluri false „din partea băncii” și SMS-uri capcană până la investiții fictive promovate pe internet, tot mai mulți seniori ajung să piardă economiile strânse într-o viață în doar câteva minute.

Multe dintre înșelătoriile care îi vizează pe seniori încep aparent banal. Victima primește un SMS care pare trimis de bancă, un apel urgent despre „tranzacții suspecte” sau un mesaj care promite recuperări de bani, reduceri ori investiții „sigure”.

În realitate, scopul este același: obținerea datelor bancare și a accesului la conturile victimelor.

Experții spun că atacatorii folosesc tot mai des tehnici de manipulare emoțională și profită de faptul că mulți seniori folosesc aplicații bancare sau plăți online fără să fie familiarizați cu toate riscurile digitale.

În unele cazuri, victimele sunt convinse să instaleze aplicații de control la distanță pe telefon sau calculator. Odată instalate, infractorii pot prelua accesul la dispozitiv și pot transfera rapid banii din conturi.

Phishing și spoofing, printre cele mai răspândite fraude

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC, 80% dintre atacurile cibernetice raportate în România sunt fraude bazate pe phishing și manipulare emoțională.

Datele arată că fraudele informatice raportate au crescut cu peste 40% într-un singur an, iar atacurile de tip malware s-au majorat cu aproape 287%.

Specialiștii atrag atenția că persoanele în vârstă sunt printre cele mai vulnerabile categorii, mai ales că tot mai mulți seniori folosesc internet banking și plăți online.

Statisticile recente arată că unul din trei români a fost vizat de tentative de phishing, iar aproape 60% dintre utilizatori nu pot face diferența între un site bancar real și unul fals.

Semnalele care ar trebui să ridice suspiciuni

Experții în securitate digitală spun că există câteva semnale clare care pot indica o tentativă de fraudă:

mesaje care cer acțiune urgentă;

apeluri în care sunt solicitate coduri sau parole;

linkuri primite prin SMS sau WhatsApp;

promisiuni de câștig rapid;

investiții „garantate”;

cereri pentru instalarea unor aplicații de acces la distanță.

„Fraudatorii devin din ce în ce mai sofisticați, iar metodele folosite exploatează emoțiile și încrederea oamenilor. Prin această campanie ne dorim să oferim seniorilor instrumente concrete pentru a recunoaște pericolele și pentru a se proteja”, explică Raluca Voicu, expert în prevenirea fraudelor în cadrul unei bănci din România.

Rușinea îi face pe mulți seniori să nu ceară ajutor

Specialiștii spun că una dintre cele mai mari probleme este faptul că multe victime evită să vorbească despre ce li s-a întâmplat, de teamă să nu fie judecate sau considerate naive.

„Mulți oameni evită să vorbească după ce au fost păcăliți, de teamă să nu fie judecați. În realitate, oricine poate deveni victima unei fraude bine construite. Tocmai de aceea educația și dialogul sunt esențiale”, spune Alexandra Dobre, președintele Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

Experții europeni în securitatea plăților avertizează că atacurile de tip social engineering sunt tot mai greu de identificat, mai ales în contextul folosirii inteligenței artificiale pentru crearea unor voci, mesaje și identități false extrem de credibile.

Campanie de educație financiară pentru seniori

În acest context, Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și ING România lansează pe 28 mai o campanie națională de educație financiară și securitate digitală dedicată seniorilor.

Campania începe la București și va continua în Constanța, Timișoara și Brașov. Seniorii vor participa la workshopuri practice și sesiuni interactive despre protecția banilor și a datelor personale.

În cadrul proiectului va fi prezentat și primul studiu realizat în România privind impactul fraudelor bancare și online asupra persoanelor vârstnice.

Ambasadorul campaniei este Sanda Țăranu, care spune că informarea și dialogul sunt cele mai importante forme de protecție pentru seniori în fața fraudelor digitale.