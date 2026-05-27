search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice suspiciuni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fraudele bancare și escrocheriile online care îi vizează pe vârstnici s-au înmulțit alarmant în ultimii ani. De la apeluri false „din partea băncii” și SMS-uri capcană până la investiții fictive promovate pe internet, tot mai mulți seniori ajung să piardă economiile strânse într-o viață în doar câteva minute.

O bătrânică se uită îngrozită la SMS-ul de pe telefon ținând cardul în mână
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Foto arhivă

Multe dintre înșelătoriile care îi vizează pe seniori încep aparent banal. Victima primește un SMS care pare trimis de bancă, un apel urgent despre „tranzacții suspecte” sau un mesaj care promite recuperări de bani, reduceri ori investiții „sigure”.

În realitate, scopul este același: obținerea datelor bancare și a accesului la conturile victimelor.

Experții spun că atacatorii folosesc tot mai des tehnici de manipulare emoțională și profită de faptul că mulți seniori folosesc aplicații bancare sau plăți online fără să fie familiarizați cu toate riscurile digitale.

În unele cazuri, victimele sunt convinse să instaleze aplicații de control la distanță pe telefon sau calculator. Odată instalate, infractorii pot prelua accesul la dispozitiv și pot transfera rapid banii din conturi.

Phishing și spoofing, printre cele mai răspândite fraude

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC, 80% dintre atacurile cibernetice raportate în România sunt fraude bazate pe phishing și manipulare emoțională.

Datele arată că fraudele informatice raportate au crescut cu peste 40% într-un singur an, iar atacurile de tip malware s-au majorat cu aproape 287%.

Specialiștii atrag atenția că persoanele în vârstă sunt printre cele mai vulnerabile categorii, mai ales că tot mai mulți seniori folosesc internet banking și plăți online.

Statisticile recente arată că unul din trei români a fost vizat de tentative de phishing, iar aproape 60% dintre utilizatori nu pot face diferența între un site bancar real și unul fals.

Semnalele care ar trebui să ridice suspiciuni

Experții în securitate digitală spun că există câteva semnale clare care pot indica o tentativă de fraudă:

  • mesaje care cer acțiune urgentă;
  • apeluri în care sunt solicitate coduri sau parole;
  • linkuri primite prin SMS sau WhatsApp;
  • promisiuni de câștig rapid;
  • investiții „garantate”;
  • cereri pentru instalarea unor aplicații de acces la distanță.

Fraudatorii devin din ce în ce mai sofisticați, iar metodele folosite exploatează emoțiile și încrederea oamenilor. Prin această campanie ne dorim să oferim seniorilor instrumente concrete pentru a recunoaște pericolele și pentru a se proteja”, explică Raluca Voicu, expert în prevenirea fraudelor în cadrul unei bănci din România.

Rușinea îi face pe mulți seniori să nu ceară ajutor

Specialiștii spun că una dintre cele mai mari probleme este faptul că multe victime evită să vorbească despre ce li s-a întâmplat, de teamă să nu fie judecate sau considerate naive.

Mulți oameni evită să vorbească după ce au fost păcăliți, de teamă să nu fie judecați. În realitate, oricine poate deveni victima unei fraude bine construite. Tocmai de aceea educația și dialogul sunt esențiale”, spune Alexandra Dobre, președintele Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

Experții europeni în securitatea plăților avertizează că atacurile de tip social engineering sunt tot mai greu de identificat, mai ales în contextul folosirii inteligenței artificiale pentru crearea unor voci, mesaje și identități false extrem de credibile.

Campanie de educație financiară pentru seniori

În acest context, Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și ING România lansează pe 28 mai o campanie națională de educație financiară și securitate digitală dedicată seniorilor.

Campania începe la București și va continua în Constanța, Timișoara și Brașov. Seniorii vor participa la workshopuri practice și sesiuni interactive despre protecția banilor și a datelor personale.

În cadrul proiectului va fi prezentat și primul studiu realizat în România privind impactul fraudelor bancare și online asupra persoanelor vârstnice.

Ambasadorul campaniei este Sanda Țăranu, care spune că informarea și dialogul sunt cele mai importante forme de protecție pentru seniori în fața fraudelor digitale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
mediafax.ro
image
Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un interes”
fanatik.ro
image
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
libertatea.ro
image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Doctor anestezist reținut de DIICOT la Vatra Dornei. Ce susțin anchetatorii
click.ro
image
Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Un an de vechime pentru pensie va costa mai mult din iulie 2026. Casa de Pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit deja
playtech.ro
image
Daniel Pancu a plecat oficial de la CFR Cluj! Pe cine pune Neluțu Varga antrenor. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Răzvan Botezatu a mers în Portugalia cu un scop precis. Motivul din spatele călătoriei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Ștefan Bănică Junior taie linia continuă cu BMV-ul decapotabil prin oraș! Bolidul roșu sare-n ochi FOTO
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună
click.ro
image
Carmen Harra, previziune neașteptată despre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu mai are nevoie de încă o lecție dură”
click.ro
image
Fiica lui Victor Socaciu, operată de urgență: „De-abia când nu mai poți merge înțelegi că mersul era o binecuvântare”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună

OK! Magazine

image
Prințul care ar putea rămâne văduv. Înmormântarea e pregătită pentru soția care s-ar putea să nu mai apuce ziua încoronării

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu