Casa Albă lansează „Trump TV", un flux video non-stop, după boicotul unor canale TV

Casa Albă a lansat propriul flux video, disponibil non-stop, intitulat „TRUMP TV: The Essentials Station", prin care sunt transmise discursurile președintelui american Donald Trump, declarațiile administrației și înregistrări de la evenimentele acesteia. Lansarea are loc pe fondul unui conflict tot mai acut între Casa Albă și o parte dintre marile instituții media americane.

Președintele Donald Trump, în război cu televiziunile independente/FOTO:Profimedia

Noul canal a intrat în funcțiune pe 21 septembrie. Pe site-ul oficial al Casei Albe, acesta este descris ca o transmisiune non-stop a celor mai importante momente din activitatea administrației: discursuri esențiale ale președintelui și declarații ale acestuia, actualizate în timp real. Fluxul este disponibil și pe YouTube.

Noul canal a apărut la câteva zile după ce Trump a anunțat interzicerea accesului la Casa Albă pentru jurnaliștii a cinci dintre principalele instituții media din țară. Președintele le-a acuzat că răspândesc „știri false" și „invenții și minciuni". Pe 19 septembrie, jurnaliștii acestor publicații nu au mai fost lăsați să intre pe teritoriul complexului, iar acreditările de presă le-au fost dezactivate.

Pe 21 septembrie, CNN, MS NOW și Politico au depus o plângere la o instanță federală împotriva administrației Trump. Redacțiile susțin că interzicerea selectivă, motivată de conținutul materialelor lor, încalcă garanțiile privind libertatea de exprimare și a presei, prevăzute de Primul Amendament la Constituția SUA. La rândul ei, administrația susține că accesul la Casa Albă este „un privilegiu, nu un drept".

Conflictul a dus la suspendarea activității pool-ului tradițional de televiziune, care asigură filmările comune de la evenimentele prezidențiale. CNN urma să asigure rotația în cadrul pool-ului în timpul prezenței lui Trump la Adunarea Generală a ONU, însă Casa Albă nu a permis postului să își îndeplinească această sarcină. Ceilalți membri ai pool-ului - ABC, CBS, Fox News și NBC - au decis să nu desemneze un înlocuitor pentru CNN, ceea ce a dus la suspendarea acoperirii comune, prin filmare TV, a mai multor evenimente prezidențiale. La boicot s-au alăturat și The New York Times și The Washington Post. Președintele SUA a declarat că va contesta plângerea în instanță.

Trump, vizibil, dar nu și audibil: posturile TV americane au transmis discursul președintelui fără sunet

Trump a rămas fără o transmisiune TV independentă, după interzicerea accesului pentru CNN, Politico și MS NOW.

Posturile de televiziune americane au transmis discursul lui Donald Trump practic fără sunet, după ce pool-ul de televiziune și-a suspendat acoperirea evenimentelor. În schimb, imaginile de la conferința de presă au fost furnizate chiar de Casa Albă, dar acestea nu conțineau un sunet utilizabil pentru declarațiile lui Trump, scrie Axios.

Situația reprezintă una dintre primele consecințe practice ale conflictului dintre administrația Trump și principalele instituții media americane. Vineri, președintele a anunțat că CNN, MS NOW și Politico nu vor mai avea acces la Casa Albă, acuzându-le de răspândirea unor „știri false". A doua zi, acreditările lor au fost retrase.

Luni, cele trei instituții media au depus o plângere în instanță, cerând restabilirea accesului la Casa Albă. Ele susțin că decizia administrației încalcă Primul Amendament la Constituția SUA, care garantează, printre altele, libertatea presei.

Pe acest fond, posturile de televiziune, care, în mod normal, se află într-o concurență acerbă, au ajuns la un gest de solidaritate fără precedent, decizând în comun să nu mai pună la dispoziție o echipă de filmare TV pentru pool-ul de presă prezidențial.

Ce este pool-ul de presă al Casei Albe

Pool-ul de presă al Casei Albe reunește aproximativ 20 de jurnaliști care însoțesc, prin rotație, președintele în locurile în care nu pot fi prezenți reprezentanți ai tuturor instituțiilor media americane și internaționale.

Aceștia călătoresc alături de președinte la bordul avionului prezidențial Air Force One, îl însoțesc în deplasări, au acces în Biroul Oval și transmit rapid celorlalte instituții media tot ce reușesc să vadă și să audă.

Componenta de televiziune a pool-ului este asigurată de cinci rețele: ABC, CBS, CNN, Fox News și NBC, care furnizează, prin rotație, camera și semnalul video, utilizate ulterior și de celelalte instituții media.

Suspendarea activității componentei TV a pool-ului nu înseamnă că Trump dispare complet de pe micile ecrane. Casa Albă are propriile camere și poate difuza singură materiale video. Diferența esențială constă însă în faptul că este vorba despre materiale realizate chiar de administrația prezidențială, nu de instituții media independente.