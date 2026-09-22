Google poate răspunde pentru videoclipuri ilegale pe YouTube

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că o platformă online nu se poate ascunde în spatele statutului de simplu „gazdă” a conținutului atunci când are o relație comercială directă cu un creator și cunoaște tipul de materiale publicate de acesta, informează juridice.ro.

Foto: Getty Images

Cazul a pornit din Italia, unde autoritatea de reglementare în comunicații, AGCOM, a amendat Google Ireland cu 750.000 de euro și a cerut eliminarea unor videoclipuri de pe YouTube care promovau jocuri de noroc online, interzise de legislația italiană.

Videoclipurile fuseseră publicate de un creator de conținut care avea un acord de parteneriat comercial cu Google. În baza acestui acord, compania și creatorul împărțeau veniturile obținute din reclamele difuzate înaintea materialelor video.

Google a susținut că nu poate fi făcută responsabilă pentru clipurile postate de utilizatori, invocând regulile europene care protejează, în anumite condiții, firmele care doar stochează conținutul încărcat de alte persoane.

CJUE a explicat însă că această protecție se aplică doar atunci când platforma are un rol pur tehnic, automat și pasiv. Cu alte cuvinte, compania nu trebuie să cunoască și să controleze conținutul pe care îl găzduiește.

Situația se schimbă atunci când platforma analizează canalul unui creator înainte de a încheia un parteneriat comercial. Dacă verifică tema principală a canalului, cele mai vizionate sau recente clipuri și informațiile care le însoțesc, platforma poate dobândi o cunoaștere concretă asupra tipului de conținut publicat.

În aceste condiții, compania nu mai poate pretinde că este doar un intermediar neutru, a arătat Curtea.

Judecătorii europeni au precizat că revine instanței italiene sarcina de a stabili dacă Google putea, în mod rezonabil, să nu știe că respectivul canal era dedicat în principal jocurilor de noroc și conținea materiale de promovare a acestora.

Hotărârea este relevantă pentru marile platforme online și pentru creatorii de conținut cu care acestea colaborează comercial. Ea transmite că simpla etichetă de „platformă” nu exclude automat răspunderea atunci când compania se implică în selectarea, verificarea sau monetizarea conținutului.