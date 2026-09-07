CSAT se reunește luni la Cotroceni. Consolidarea prezenței militare americane în România, pe agenda ședinței

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, în ședință convocată de președintele Nicușor Dan.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni. Foto: presidency.ro

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda reuniunii se află mai multe subiecte privind securitatea și apărarea națională, printre care Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036 și Programul „Armata României 2044”.

Membrii CSAT vor analiza și documentul privind implementarea programului SAFE, aprobat în cadrul ședinței de lucru interinstituționale din 13 august 2026.

Un alt subiect important de pe agenda Consiliului îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al SUA, a posturii Forțelor americane și a locațiilor de dislocare din Europa.

Prezența militară americană în România, analizată în CSAT

Pe agenda ședinței se află și tema prezenței militare americane în Europa. Consiliul va analiza termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa.

Va fi discutată consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, un subiect cu implicații importante pentru securitatea flancului estic al NATO.

De asemenea, alt subiect important este implementarea programului SAFE, pentru care va fi analizat documentul de evaluare aprobat în ședința de lucru interinstituțională din 13 august 2026.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării are loc luni, 7 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni.