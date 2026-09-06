Nicușor Dan a convocat CSAT. Pe agendă, consolidarea prezenței militare americane în România

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc luni, 7 septembrie, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află mai multe subiecte importante privind securitatea națională și apărarea României.

Nicușor Dan a convocat CSAT Foto: foto: precidency

Unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi este Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul urmează să fie analizat în contextul nevoilor de modernizare și dezvoltare a capabilităților militare ale României.

Membrii CSAT vor discuta și despre Programul „Armata României 2044”, un document care vizează direcțiile de dezvoltare pe termen lung ale forțelor armate.

Prezența militară americană în România, analizată în CSAT

Pe agenda ședinței se află și tema prezenței militare americane în Europa. Consiliul va analiza termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa.

Va fi discutată consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, un subiect cu implicații importante pentru securitatea flancului estic al NATO.

De asemenea, alt subiect important este implementarea programului SAFE, pentru care va fi analizat documentul de evaluare aprobat în ședința de lucru interinstituțională din 13 august 2026.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc luni, 7 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni.