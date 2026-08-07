Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a solicitat oficial Comisiei Europene convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice și activarea mecanismelor europene de sprijin pentru România, în contextul secetei severe și al debitelor extrem de scăzute ale Dunării, care afectează securitatea energetică și riscă să ducă la creșterea prețurilor la energie.

Potrivit europarlamentarului PSD, efectele asupra securității energetice, competitivității economiei și prețurilor plătite de populație impun o intervenție rapidă la nivel european, însoțită de sprijin tehnic și financiar din partea Uniunii Europene.

În solicitarea adresată Comisiei Europene, Victor Negrescu cere convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în baza mecanismelor de alertă și coordonare prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/941.

„Am solicitat oficial Comisiei Europene o coordonare europeană de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul situației energetice generate de seceta severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării. Efectele directe asupra securității energetice, asupra prețurilor plătite de cetățeni și asupra competitivității economiei necesită inclusiv o acțiune rapidă, coordonată la nivel european și soluții pragmatice ce beneficiază de suportul tehnic și financiar al UE”, a transmis Victor Negrescu.

Totodată, acesta solicită o evaluare comună a riscurilor la nivel european, coordonarea măsurilor necesare și acordarea unui sprijin concret pentru România prin mecanismele europene de asistență între statele membre.

De asemenea, europarlamentarul cere identificarea unor soluții temporare care să asigure continuitatea alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională.

„Prin întrebarea prioritară adresată Comisiei Europene, am solicitat, având în vedere mecanismele prevăzute de Regulamentul UE 2019/941:

• convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în contextul mecanismelor de alertă și coordonare prevăzute la articolul 14 din Regulamentul UE 2019/941;

• evaluarea comună a riscurilor și coordonarea măsurilor la nivel european;

• sprijin concret pentru România, inclusiv prin mecanismele europene de asistență între statele membre prevăzute la articolul 15, precum și identificarea unor soluții temporare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională prevăzute la articolul 16, fără a abandona obiectivele asumate de România”, a precizat Negrescu.

Uniunea Europeană are mecanisme pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu situații excepționale, dar acestea trebuie activate, susține Victor Negrescu.

„Prioritatea noastră trebuie să fie protejarea cetățenilor, a IMM-urilor și a industriei, evitând noi creșteri ale prețurilor la energie”, a declarat Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European a precizat că va continua să utilizeze toate instrumentele parlamentare europene pentru a apăra interesele României și pentru a contribui la identificarea unor soluții care să prevină transformarea actualei situații într-o criză energetică de amploare.