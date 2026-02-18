Video Iarnă extremă: Capitala și jumătate de țară, paralizate de ninsori. Bilanț dramatic - zeci de mașini distruse de copaci și trafic aerian suspendat

Urgia albă mătură România: 21 de județe și Capitala au fost lovite de ninsori severe. Până mâine dimineață la ora 10:00, cea mai mare parte a țării rămâne sub avertizare meteo. Bucureștiul și județul Ilfov sunt sub Cod portocaliu până la ora 16:00, stratul de zăpadă depășind deja 50 cm în unele zone. Viscolul a făcut ravagii în peste 100 de localități, iar traficul rutier și cel feroviar sunt aproape paralizate în jumătatea de sud a țării.

UPDATE 12.00 Microbuz rămas înzăpezit în Chiajna

ISU Bucuresti-Ilfov a intervenit în localitatea Chiajna pentru deblocarea unui microbuz rămas înzăpezit, în care se aflau mai multe persoane. Din cauza ninsorii și a depunerilor de zăpadă de pe carosabil, autovehiculul nu și-a mai putut continua deplasarea în condiții de siguranță.

Echipajele de intervenție au acționat pentru degajarea microbuzului și pentru sprijinirea persoanelor aflate la bord. Nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 11.10 Cursurile au fost suspendate în unităţile de învăţământ preuniversitar din Constanța

Toate cursurile din învățământul preuniversitar din județul Constanța au fost suspendate miercuri, ca urmare a ninsorilor abundente și a vântului puternic, a anunțat Instituția Prefectului.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a precizat că măsura se aplică în întreg județul începând cu ora 10:30, iar elevii care se aflau la cursuri au fost trimiși acasă pentru siguranța lor.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, organizată în format electronic.

UPDATE 11.05 Bacul Chiciu-Ostrov şi ferryboatul Călăraşi-Aidemir, suspendate temporar

Circulația bacului Chiciu–Ostrov și a ferryboatului Călărași–Aidemir a fost oprită temporar începând de miercuri, ora 10:00, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost luată pentru siguranța traficului și a persoanelor.

„La nivelul Sectorului Poliţiei de Frontieră Călăraşi, astăzi, 18.02.2026, începând cu ora 10:00, activitatea de transport fluvial a fost suspendată temporar din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, bacul Chiciu - Ostrov şi ferryboatul Călăraşi sunt suspendate temporar”, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri de ITPF Giurgiu.

UPDATE 11.00 Și alte curse cu trenul au fost anulate

CFR Călători a anulat alte trenuri, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile care îngreunează circulația feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori.

După ce inițial au fost anulate 20 de trenuri, operatorul feroviar a decis scoaterea din circulație și a următoarelor garnituri:

R 8001, R 8010, pe ruta București Nord – Constanța și retur

IR 16085, IR 16084, IR 1583, IR 1586, pe ruta București Nord – Constanța și retur

IC 561, IC 564, pe ruta București Nord – Iași și retur

IC 551, pe distanța București Nord – Suceava

IC 564, pe distanța Suceava – Mărășești

Reprezentanții CFR Călători precizează că măsurile au fost luate pentru siguranța circulației feroviare și că situația este monitorizată permanent, existând posibilitatea ca lista trenurilor anulate să fie actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteo. Pasagerii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare asupra statutului trenurilor.

UPDATE 10.25 Zboruri anulate sau întârzieri majore pe Aeroportul Henri Coandă din București

Companiile aeriene au început să anuleze zboruri, în contextul problemelor operaționale apărute miercuri dimineață pe Aeroportul Henri Coandă din București. Mai multe curse interne și internaționale operate de Animawings, TAROM și Wizz Air au fost anulate.

Potrivit informațiilor disponibile la ora 09:50, pe lista curselor anulate se regăsesc mai multe zboruri interne și internaționale operate de Animawings, TAROM și Wizz Air.

Lista completă a zborurilor anulate poate fi consultată AICI.

UPDATE 10.20 Peste 1.700 de consumatori fără curent electric în Vrancea

Peste 1.700 de consumatori din patru localități ale județului Vrancea au rămas fără energie electrică, miercuri dimineață, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, a anunțat prefectul județului, Marius Iorga.

Sunt vizate mai multe blocuri din oraşul Mărăşeşti, satul Lupoaia din comuna Dumitreşti, localitatea Jitia, precum şi satele Poiana Stoichii şi Bahnele din comuna Vintileasca. Echipele SDEE Electrica intervin pentru remedierea defecţiunilor.

UPDATE 10.15 Avertizările meteo au fost extinse, anunță ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și avertizări meteo extinse pentru intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, care vizează mare parte din țară.

Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ninsori viscolite, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului, cu efecte semnificative mai ales în estul și sud-estul României.

Potrivit ANM, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 0 grade Celsius. Minimele vor fi negative în toată țara, situându-se între -8 și 1 grad Celsius.

În jumătatea de est a teritoriului va continua să ningă viscolit, cu viteze ale vântului de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele pot ajunge la 70–90 km/h, vizibilitatea fiind redusă. Se va depune un strat nou de zăpadă de 10–20 cm, iar cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–15 l/mp, local chiar peste 20 l/mp în sud-est.

→ Imaginea 1/5: Ninsoarea a perturbat viața bucureștenilor și traficul. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Cod galben de ninsori viscolite

Pentru intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00, este în vigoare Cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă în: jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, Carpații Meridionali și de Curbură. În aceste zone, stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 cm, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar la munte rafalele pot atinge 90 km/h.

Cod galben de vânt puternic

Tot până azi la ora 23:00, este Cod galben de intensificări ale vântului în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h.

Cod portocaliu în București și sud-estul țării

Meteorologii au emis Cod portocaliu pentru județul Ilfov și municipiul București, valabil între 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 16:00. În acest interval, va continua să ningă, iar stratul total de zăpadă va depăși 50 de centimetri.

Un alt Cod portocaliu, valabil până la ora 23:00, vizează județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța. În aceste zone se vor înregistra: ninsori abundente, strat de zăpadă de 20–25 cm, rafale de vânt de 60–80 km/h, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.

UPDATE 09.50 Efecte semnificative în 102 localități din 21 de județe și în municipiul București. Intervenții continue ale autorităților

Fenomenelor meteorologice severe au produs efecte semnificative în 102 localități din 21 de județe și în municipiul București, potrivit datelor centralizate de autorități.

Forțele de intervenție au acționat pentru: evacuarea apei din un beci și o stradă; degajarea a 231 de copaci și 15 stâlpi de electricitate prăbușiți; îndepărtarea unor elemente de construcție de la 11 imobile; gestionarea situațiilor în care au fost avariate 96 de autoturisme.

Totodată, au fost deblocate 44 de autovehicule rămase înzăpezite, fără ca pasagerii să necesite îngrijiri medicale.

În ultimele 24 de ore, autoritățile au intervenit și pentru deblocarea a 10 ambulanțe rămase blocate în zăpadă, în șase județe și municipiul București, cu sprijinul structurilor Inspectoratul pentru Situații de Urgență și al autorităților locale. Toți pacienții au fost preluați și transportați la spital.

La nivelul județului Prahova, au fost înregistrate peste 300 de apeluri la 112 pentru înlăturarea efectelor vremii severe.

Probleme în alimentarea cu energie electrică: Au fost raportate avarii în 205 localități din 10 județe, fiind afectați aproximativ 166.800 de consumatori.

Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, 13 curse au fost afectate (opt anulate și cinci redirecționate), iar două piste au fost închise temporar. Aproximativ 6.000 de pasageri așteaptă reluarea traficului aerian.

UPDATE 09.30 Microbuz ajuns în șanț în Buzău, un alt microbuz s-a răsturnat în Brăila

Mai multe persoane au fost blocate de ninsori și viscol în județul Buzău, iar un microbuz cu 14 pasageri a derapat.

Un alt microbuz s-a răsturnat pe DN 21, în județul Brăila, cinci persoane fiind evacuate de pompieri. Potrivit informațiilor transmise de ISU Brăila, în momentul producerii accidentului, în microbuz se aflau cinci persoane. Victimele nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cât despre microbuzul ajuns în șanț, la Gălbinași, în jud. Buzău, nici acolo nu s-au înregistrat victime.

UPDATE 09.20 Circulația feroviară este afectată între București, Brașov și Constanța

Circulația feroviară este afectată miercuri, 18 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din zonele aflate sub avertizare meteo. Mai multe trenuri de călători au fost suspendate temporar pentru intervenții și degajarea căii ferate, au anunțat reprezentanții CFR Călători.

Printre trenurile suspendate se numără:

- IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur

- R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur

- R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord

- R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest

Lista completă a rutelor suspendate poate fi găsită AICI.

UPDATE 08.40 Situația în Slatina. Pompierii intervin pentru îndepărtarea copacilor și crengilor căzute

Pompierii Detașamentului Slatina au desfășurat, pe parcursul nopții și în cursul dimineții de miercuri, mai multe misiuni în contextul codului galben de ninsori, intervenind pentru îndepărtarea copacilor și crengilor căzute.

Astfel, pe DJ 546A, în zona localității Schitu, echipajele au acționat pentru degajarea unui copac prăbușit pe carosabil.

În municipiul Slatina, pompierii au intervenit pe străzile Teiului, Aleea Mărului, Libertății și Arcului, unde crengi căzute au avariat ușor mai multe autoturisme sau au blocat ieșirea dintr-o parcare.

UPDATE 08.30 Codul Roșu a expirat. Cod Portocaliu în vigoare

Codul Roșu a expirat la ora 8.30, dar Bucureștiul rămâne acum sub Cod Portocaliu, urmând să ningă până după-amiază. Prefectul Capitalei a dat asigurări că utilajele au intervenit toată noaptea, dar a cerut bucureștenilor să evite să plece cu mașinile proprii și să meargă cu mijloacele de transport în comun.

UPDATE 08.20 Peste 1.570 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați acționează în zonele afectate

Potrivit CNAIR, peste 1.570 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați acționează în zonele afectate pentru menținerea drumurilor deschise. Cu toate acestea, rafalele puternice de vânt aduc zăpada înapoi pe carosabil imediat după intervenții, făcând imposibilă menținerea condițiilor de siguranță.

În prezent, sunt pregătite pentru intervenție 76.000 de tone de sare, 790 de tone de clorură de calciu, iar pentru cele 17 aeroporturi din țară sunt disponibile 161 de utilaje de deszăpezire. În infrastructura portuară, bara Sulina este singura zonă închisă din cauza vremii.

Reprezentanții CNAIR avertizează că vizibilitatea este aproape de zero în zonele afectate.

UPDATE 8.00 Autostrăzile rămân închise

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi şi drumuri naţionale:

1. Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către Bucureşti de la km. 104, loc. Oarja, judeţul Argeş - km. 106 Piteşti, judeţul Argeş şi 115 Piteşti, judeţul Argeş;

2. Autostrada A3 Bucureşti-Braşov, între km. 7 Bucureşti – km. 68, Bărcăneşti, judeţul Prahova;

3. A7 Ploieşti-Adjud, între km. 0 Dumbrava, judeţul Prahova - km. 193 Adjud, judeţul Prahova;

4. A0 Centura Bucureşti, km. 22-39, între Afumaţi, judeţul Ilfov – Baloteşti, judeţul Ilfov.

UPDATE 7.30 Trafic feroviar perturbat

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 02:11, pe razaSucursalei Regionale de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

De la ora 04:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.

Echipele CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, în vederea reluării circulației în condiții normale de siguranță.

UPDATE 7.00: Scolile închise în județele Vrancea, Galați, Brăila, Giurgiu

”Având în vedere condițiile meteorologice severe generate de ninsorile abundente, viscolul puternic și avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru județul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vor fi dispuse următoarele măsuri operative pentru protejarea populației și prevenirea situațiilor de risc: Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, pentru data de 18 februarie, activitățile didactice urmând a se desfășura în sistem online, conform deciziilor unităților de învățământ și inspectoratului școlar: închiderea temporară a circulației rutiere pe DN 23B, pe sectorul Măicănești – Ciorăști, din cauza viscolului puternic și a depunerilor de zăpadă care reduc vizibilitatea și siguranța traficului.

De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil.

Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău: DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa: DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău: DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa: DN 2 Urziceni-limita Ilfov; DN 1D Urziceni-limita Prahova; Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.

O decizie similară, de închiderea a școlilor a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi.

În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi.

În județul Brăila, cursurile online vizează toate unitățile din mediul rural, precum și orașele Ianca, Făurei și Însurăței.

UPDATE 6.00 Autostrăzi închise

Centrul INFOTRAFIC anunță că din cauza condițiilor meteorologice severe au fost impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe A2, A3 și A7.

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile.

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fost restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile”.

În zonă se acţionează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricţionării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7, se arată într-un comunicat de presă.

UPDATE: Cod roșu în București și Ilfov

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață avertizări Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate în contextul Codului Roșu de ninsoare. Acesta a lansat un apel cetățenilor capitalei, sugerându-le să își lase autoturismele acasă.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, cum ne-am așteptat să fie, dar ninge destul de tare”, a anunțat Nistor, miercuri, la Digi24.

În același timp, Andrei Nistor a atras atenția asupra faptului că planurile de deszăpezire ar trebui reevaluate, deoarece multe dintre ele au fost concepute în urmă cu 10–15 ani și nu mai corespund realităților actuale.

„Toate aceste planuri de deszăpezire ar trebui reverificate ulterior, pentru că ele sunt gândite acum 10-15 ani și nu mai sunt de actualitate, dar toate forțele, toate instituțiile sunt mobilizate și își fac treaba”, a spus prefectul.

În contextul Codului roșu de ninsoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite populației o serie de măsuri preventive pentru reducerea riscurilor generate de fenomenele meteo.

„Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.). Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ISU B-IF.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, până miercuri, la ora 6.00, în Bucureşti au fost înregistrate 91 de intervenţii, dintre care 84 pentru îndepărtarea unor copaci şi şapte pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestor incidente, au fost avariate 32 de autoturisme, scrie News.

În Ilfov, au fost 10 intervenţii, din care 9 pentru îndepărtarea unor copaci şi una pentru un element de construcţie desprins. Au fost avariate 8 autoturisme.

”Nu au fost înregistrate situaţii deosebite şi nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF şi prin intermediul dispeceratului integrat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au informat că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare.

Astfel, se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor.

Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti şi Tarom 810 Suceava – Bucureşti.

Totodată, ninsoarea abundentă a deviat patru aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin - Bucuresti va ateriza la Craiova.

”Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, au arătat reprezentanţii CNAB.