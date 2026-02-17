Video Codul de viscol în București și în alte 12 județe a intrat în vigoare: e așteptată zăpadă de jumătate de metru

România se confruntă cu un episod sever de iarnă, după ce meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol pentru București și 12 județe. În următoarele ore sunt așteptate troiene consistente, rafale de până la 85 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Codul portocaliu de ninsori abundente și viscol a intrat în vigoare marți, 17 februarie, la ora 20:00, și este valabil până miercuri, 18 februarie, ora 12:00.

Situația ar putea deveni și mai gravă. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că, deși codul portocaliu rămâne în vigoare pentru cele 12 județe și pentru municipiul București, instituția monitorizează permanent evoluția fenomenelor.

Aceasta subliniat că, în funcție de evoluția din teren, ar putea fi emisă inclusiv o avertizare nowcasting de cod roșu, cu anticipație foarte scurtă. „Dacă se va constata, din situația pe care o monitorizăm, nu excludem să emitem o avertizare nowcasting de cod roșu, pe un nivel de anticipație de zero până la șase ore”, a declarat Elena Mateescu.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizarea pentru București și 12 județe din Muntenia și Moldova, iar meteorologii prognozează viscol puternic, ninsoare abundentă și un strat de zăpadă care poate ajunge până la 50 de centimetri.

Alerta meteo vizează Capitala și județele Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Meteorologii anunță că vântul va avea rafale între 60 și 85 km/h, cu intensități maxime în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea se va reduce sub 50 de metri. În Muntenia și sudul Moldovei, stratul de zăpadă va avea grosimi între 20 și 50 cm, iar în București se așteaptă un strat de 20–35 cm.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25–40 l/mp, temperaturile maxime vor fi de 2–3 grade Celsius, iar cele minime în jurul valorii de -1 grad.

Pe lângă codul portocaliu, meteorologii au emis și avertizări de cod galben pentru alte zone.

Prima avertizare este valabilă din 17 februarie, ora 10:00, până 18 februarie, ora 12:00, vizează sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde precipitațiile vor fi mixte ziua, iar noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula 25–30 l/mp, izolat peste 40–45 l/mp, iar stratul de zăpadă va fi de 10–30 cm, cu polei local în sud-est.

De asemenea, a doua avertizare este valabilă de marți, ora 22:00, până miercuri, ora 12:00. Vizează Carpații Meridionali, cea mai mare parte a Carpaților Orientali și Munții Banatului, cu rafale de vânt între 70 și 90 km/h.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că peste 4.000 de pompieri și 3.000 de mijloace au fost pregătite pentru a interveni în sprijinul populației și autorităților locale, fiind luate toate măsurile pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice severe.

În București, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, care reunește reprezentanți ai ISU, Primăriei Capitalei și primăriilor de sector, Jandarmeriei, Poliției Capitalei, Serviciului de Ambulanță, UPU SMURD Spitalul Floreasca, Metrorex, STB, „Apa Nova”, Distrigaz, Rețele Electrice Muntenia și Sistemul de Gospodărire a Apelor, pentru coordonarea rapidă a intervențiilor pe durata codului portocaliu.

În județele afectate de cod portocaliu, IGSU a suplimentat echipajele și mijloacele de intervenție în Buzău, Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Vaslui și Vrancea, fiind dislocate autospeciale pentru transport personal și victime multiple, șenilate, autocamioane de intervenție și buldoexcavatoare.

Poliția de Frontieră avertizează că ninsorile, viscolul și poleiul pot afecta traficul prin punctele de trecere a frontierei, generând întârzieri și dificultăți de deplasare.

„Recomandăm participanților la trafic: să se informeze înainte de plecare asupra stării vremii și a condițiilor de drum; să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă; să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile autorităților; să ia în calcul rute sau puncte de trecere alternative, dacă situația o impune”, a transmis Poliția de Frontieră.

Școli închise în județele Giurgiu și Brăila

Cursurile școlare vor fi suspendate fizic în Giurgiu pe 18 februarie 2026, desfășurându-se exclusiv online, conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.

Măsura a fost luată preventiv, la cererea directorilor de unităţi de învăţământ, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu, valabilă până pe 18 februarie, ora 12.00, care vizează judeţul Brăila.

Potrivit informării transmise de autorităţi, cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şcolile din localităţile: Grădiştea, Salcia Tudor, Ulmu, Berteştii de Jos, Cireşu, Roşiori, Racoviţa. Activitatea didactică se va desfăşura în sistem online.

Trafic îngreunat pe DN1 din cauza zăpezii

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Brașov - Ploiești, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile.

În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării.

„În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcția București – Brașov, din 447052apropierea localității Nistorești, începând cu ora 20:00. Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploiești pe DJ 236 spre DN 1A”, a transmis Infotrafic.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă.

„De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să manifeste prudență sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, a transmis Poliția Română.