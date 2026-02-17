Cursuri suspendate din cauza codului portocaliu de viscol

Toți elevii din județul Giurgiu vor sta acasă miercuri, 18 februarie 2026, din cauza fenomenelor meteo periculoase anunțate de meteorologi. Cursurile se vor desfășura exclusiv în sistem online, potrivit unei decizii luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu.

Măsura a fost luată în contextul codului portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol, valabil în județul Giurgiu în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, conform anunțului transmis de Prefectură.

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică vizează toate cele peste 300 de unități de învățământ din județ și afectează peste 45.000 de elevi și preșcolari.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul portocaliu de ninsoare și viscol este în vigoare pentru Muntenia și sudul Moldovei, în același interval.

Meteorologii avertizează asupra unor ninsori abundente, cu depunerea unui strat de zăpadă cuprins între 20 și 50 de centimetri, rafale de vânt de 60–85 km/h și viscol puternic, care va determina troienirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

Totodată, până pe 19 februarie, ora 10:00, este valabilă și o informare meteorologică de vreme rece la nivel național. Aceasta vizează temperaturi maxime negative în estul și sud-estul țării, precipitații mixte urmate de ninsori, precum și formarea poleiului sau a ghețușului pe arii restrânse.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale și să urmărească informările oficiale privind evoluția condițiilor meteo.