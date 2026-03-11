search
Miercuri, 11 Martie 2026
Moscova amenință cu un „nivel fundamental nou de distrugere” după ce ucrainenii au lovit o fabrică din Briansk. Rusia acuză Marea Britanie de atac

Război în Ucraina
Publicat:

Moscova că războiul ar putea atinge un „nivel fundamental nou de distrugere și pierderi de vieți omenești” după un atac cu rachete lansat de Ucraina asupra unei importante fabrici de microelectronice legat de armata rusă din regiunea Briansk, relatează Kyiv Independent.

image

Declarația Ministerului rus de Externe vine în contextul în care forțele ucrainene au lovit fabrica Kremniy EL folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Storm Shadow. Instalația este unul dintre cei mai mari producători de microelectronice din Rusia și este considerată un furnizor important de semiconductori utilizați în sistemele de ghidare și control ale rachetelor.

Moscova susține că în urma atacului au fost uciși șapte civili și alte 42 de persoane au fost rănite. Aceste cifre nu au putut fi verificate independent.

Țintă militară strategică

Oficialii ucraineni au declarat că atacul a vizat direct fabrica, nu zone civile. Complexul Kremniy EL este considerat un furnizor cheie de microcipuri și componente electronice utilizate în diverse sisteme de armament rusești, inclusiv rachete de croazieră folosite frecvent în atacuri asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina.

Atacul pare să facă parte din strategia mai amplă a Kievului de a lovi infrastructura industrială militară a Rusiei responsabilă de producerea armelor utilizate împotriva Ucrainei.

Imagini din satelit indică distrugeri majore

Imagini satelitare publicate de comunitatea ucraineană de informații open-source Cyber Boroshno arată că atacul a provocat distrugeri semnificative infrastructurii fabricii, relatează united24Media.

Analiza imaginilor indică faptul că cinci rachete au lovit Clădirea nr. 4, unul dintre principalele ateliere de producție ale complexului Kremniy EL. Structura pare să fi suferit distrugeri structurale majore.

Potrivit analiștilor, amploarea daunelor ar putea să fi făcut linia de producție a instalației nefuncțională pentru o perioadă îndelungată.

„Refacerea ar necesita probabil reconstrucția completă a atelierului”, au estimat analiștii, sugerând că lovitura ar putea scoate din funcțiune pentru o perioadă considerabilă o componentă importantă a producției ruse de electronice militare.

Imagini suplimentare arată mai multe puncte de impact la clădirea principală de producție, confirmând amploarea și precizia atacului. Un alt impact ar fi fost înregistrat în afara complexului principal al fabricii.

Rusia acuză aliații occidentali ai Ucrainei

Ministerul rus de Externe a afirmat că Ucraina nu ar putea utiliza rachete Storm Shadow fără „implicarea directă” a partenerilor săi occidentali, în special a Regatului Unit, care furnizează acest sistem de armament.

„Statele occidentale poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele acestui atac, care a provocat victime civile”, se arată în declarația ministerului.

De asemenea, instituția a acuzat Marea Britanie că escaladează conflictul dincolo de limitele dreptului internațional și a avertizat că Londra pare pregătită „să ducă conflictul la un nivel fundamental nou”.

Racheta Storm Shadow - cunoscută în Franța drept  SCALP - este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune proiectată pentru a penetra sisteme avansate de apărare antiaeriană și a distruge ținte puternic fortificate. Sistemul a fost furnizat Ucrainei de mai mulți parteneri occidentali.

Tensiuni diplomatice înaintea următoarelor negocieri

Moscova a susținut, de asemenea, că aliații occidentali ai Ucrainei încearcă să submineze eforturile diplomatice de încheiere a războiului. Acuzațiile apar în contextul în care o posibilă rundă de negocieri mediate de Statele Unite este așteptată să aibă loc săptămâna viitoare.

„Utilizarea sistemelor de armament britanice are loc pe fundalul intensificării eforturilor politice și diplomatice”, a declarat Ministerul rus de Externe. „Scopul Londrei și al altor capitale occidentale este clar: perturbarea procesului de pace printr-o provocare la scară largă.”

Oficialii ruși au lansat frecvent acuzații similare împotriva Kievului și a aliaților săi înaintea rundelor de negocieri.

Atacuri continue asupra Ucrainei

În același timp, Ucraina continuă să fie supusă aproape zilnic atacurilor cu rachete și drone lansate de forțele ruse. Oficialii ucraineni afirmă că aceste atacuri vizează adesea zone civile și infrastructură critică, inclusiv instalații energetice.

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești ar fi ucis cel puțin nouă civili în diferite regiuni ale țării.

Separat, drone ucrainene ar fi lovit uzina chimică KuibyshevAzot din orașul rus Toliatti, în regiunea Samara, provocând un incendiu la una dintre instalațiile de producție. Detaliile privind amploarea pagubelor sunt deocamndată limitate.

