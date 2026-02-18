search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Peste 1.700 de consumatori fără curent electric în Vrancea, din cauza ninsorilor și viscolului. Mai multe drumuri, închise circulației

Peste 1.700 de consumatori fără curent electric în Vrancea, din cauza ninsorilor și viscolului. Mai multe drumuri, închise circulației

Publicat:

Peste 1.700 de consumatori din patru localități ale județului Vrancea au rămas fără energie electrică, miercuri dimineață, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, a anunțat prefectul județului, Marius Iorga.

Peste 1.700 de consumatori au rămas fără electricitate. FOTO: Facebook/Actualitatea Vrânceană
Peste 1.700 de consumatori au rămas fără electricitate. FOTO: Facebook/Actualitatea Vrânceană

Sunt vizate mai multe blocuri din oraşul Mărăşeşti, satul Lupoaia din comuna Dumitreşti, localitatea Jitia, precum şi satele Poiana Stoichii şi Bahnele din comuna Vintileasca

„La ora 08:15, un număr de 1.707 consumatori din patru localităţi ale judeţului erau afectaţi de întreruperea alimentării cu energie electrică. Sunt vizate mai multe blocuri din oraşul Mărăşeşti, satul Lupoaia din comuna Dumitreşti, localitatea Jitia, precum şi satele Poiana Stoichii şi Bahnele din comuna Vintileasca. Echipele SDEE Electrica intervin încă de la primele ore ale dimineţii pentru remedierea defecţiunilor”, a declarat prefectul, pentru Agerpres.

Tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, DN2N Bogza – Dumbrăveni a fost închis circulației rutiere. În județul Vrancea, traficul este oprit și pe Autostrada A7, pe tronsonul București – Adjud, circulația fiind deviată pe DN 2 – E85.

De asemenea, circulația rutieră a fost temporar închisă și pe DN 23B, între Măicănești – Ciorăști, precum și pe DN 23A, pe ruta Tătăranu – Gologanu – Milcovul.

Pentru intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00, este în vigoare Cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă în: jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, Carpații Meridionali și de Curbură. În aceste zone, stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 cm, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar la munte rafalele pot atinge 90 km/h.

Focşani

