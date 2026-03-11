Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”

O femeie din Satu Mare spune că a trăit momente de panică marți seară, după ce în locuința în care stătea în chirie au intrat mascații. Femeia susține că nu are nicio legătură cu ancheta pentru care se efectuau perchezițiile și că se afla acasă împreună cu fiica ei de 12 ani, potrivit Știrilor ProTV.

Incidentul s-a petrecut marți seară, după ora 19. Femeia povestește că a auzit bătăi puternice în ușă, iar în câteva clipe în apartament au intrat forțele de intervenție. Copila, aflată în cameră, s-ar fi speriat când a văzut echipajele înarmate.

Nedumerită și îngrozită, mama a sunat imediat la 112.

„Au intrat mascații în casa mea, nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”, a semnalat femeia la dispecerat.

Inițial, operatoarea ar fi întrebat-o dacă are nevoie de o ambulanță, iar ulterior i-ar fi recomandat să depună o plângere.

Femeia relatează că le-a explicat polițiștilor că persoana pe care o caută nu locuiește la acea adresă și că ea stă în chirie acolo doar de câteva luni.

Potrivit acesteia, după aproximativ 30 de minute, echipajele ar fi părăsit locuința fără a continua percheziția.

Femei spune că va depune plângere

Femeia spune că este hotărâtă să depună o plângere oficială.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a confirmat efectuarea unor percheziții în oraș, însă nu a oferit detalii despre cauza investigată sau despre persoanele vizate. Nici DIICOT nu a comentat acuzațiile femeii.

În urmă cu câțiva ani, un bărbat din Dej, Cluj, a trecut prin spaima vieții sale când s-a trezit la primele ore ale dimineții cu mascații la ușă. Aceștia au realizat că l-au confundat cu capul unei rețele de infractori, și-au cerut scuze și au plecat.

O altă acțiune în forță, care avea ca obiectiv anihilarea unei reţele de contrabandişti de ţigări din Constanța s-a terminat cu o jenantă eroare judiciară. Mascatii intrat peste doi soți care nu aveau legătură cu ancheta, apoi și-au cerut scuze.