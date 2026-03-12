search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Românii își schimbă planurile de vacanță după tensiunile din Orientul Mijlociu. Destinațiile care câștigă turiști

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să se vadă și în planurile de vacanță ale românilor. Mulți dintre cei care ar fi ales în mod normal Emiratele Arabe Unite sau Iordania se reorientează acum spre Europa sau către vacanțe în România, potrivit agențiilor de turism.

dubai
Sursă foto: Shutterstock

În ultimii ani, Emiratele Arabe Unite, în special Dubai, deveniseră una dintre destinațiile preferate ale românilor în această perioadă a anului.

„În Orientul Mijlociu, cei mai mulți turiști români alegeau Emiratele Arabe Unite, în special Dubai. Numai de la începutul anului fuseseră 5.000 de turiști români în Dubai până la începerea războiului”, a declarat pentru „Adevărul” Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Potrivit acestuia, numărul vizitatorilor ar fi fost probabil mult mai mare în lunile următoare, însă situația geopolitică a schimbat planurile multor turiști.

„Bineînțeles că urmau alte mii de turiști. Din păcate, ca destinație a scăzut pe termen scurt și mediu Dubai. Mergeau mai puțini și în Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, alte Emirate”, explică reprezentantul ANAT.

În același timp, și alte destinații din regiune ar putea fi afectate de reticența turiștilor. De exemplu, Iordania, o destinație populară pentru circuite culturale, ar putea fi evitată temporar. „Mai erau români care mergeau și în Iordania. Și Iordania, din păcate, ca destinație acum va fi ocolită o perioadă. În Israel nu mai mergeau turiști oricum”, a adăugat Traian Bădulescu.

România, una dintre destinațiile care câștigă turiști

Pe fondul acestei reorientări, o parte dintre turiști aleg să își petreacă vacanțele mai aproape de casă. România ar putea fi unul dintre beneficiarii indirecți ai situației.

„Mulți turiști români s-au reorientat către propria țară, către România, pentru că se respectă bine la noi tradițiile, e o țară sigură. Serviciile sunt de calitate, prețurile sunt chiar pentru toate buzunarele”, mai spune oficialul.

Potrivit acestuia, unitățile de cazare din țară au început deja să profite de interesul crescut pentru vacanțele interne, mai ales în perioada sărbătorilor de primăvară. „Foarte multe pensiuni, hoteluri, structuri de cazare au lansat oferte foarte bune pentru Paște, pentru Rusalii și pentru toată perioada aceasta până în iunie”, a explicat reprezentantul ANAT.

De altfel, primele semne ale acestei tendințe se văd deja în rezervările făcute prin agențiile de turism. „Mai multe agenții de turism au observat în ultimele două săptămâni o creștere cu 30% a rezervărilor pentru România față de aceeași perioadă a anului precedent”, completează Traian Bădulescu.

Citește și: De ce respingem complimentele și cum putem învăța să le primim firesc

Acesta consideră că această situație poate deveni un avantaj pentru turismul local, dacă România va reuși să își promoveze mai bine oferta. „Este un avantaj pentru România, trebuie să ne promovăm și pe piețele externe mult mai mult”, a subliniat el.

În unele zone turistice, această tendință se vede deja și în numărul vizitatorilor străini. „De exemplu, cunosc mai ales în zonele montane proprietari de pensiuni care primesc deja turiști străini și timp de o săptămână… românii alegând mai ales weekend-urile sau două-trei nopți”.

Destinațiile europene, tot mai căutate

Conform spuselor sale, turiștii care în mod normal ar fi ales hoteluri de lux în Dubai caută acum alternative similare în Europa. „Alte destinații pentru care se observă o creștere a cererii sunt cele apropiate, europene. În special Bulgaria și Grecia. (...) Turiștii care vor hoteluri de calitate, așa cum erau în Dubai, aleg pentru sezonul estival hoteluri de patru și cinci stele de pe litoralul bulgăresc și din Grecia”, mărturisește Traian Bădulescu.

În afară de aceste două destinații, agențiile de turism estimează o creștere a cererii și pentru alte destinații tradiționale ale românilor. „Cred că va fi o creștere a cererii și pentru alte destinații clasice ale românilor precum Spania, Italia, Malta sau Croația”, mai spune el.

Cu toate acestea, în perioada următoare cele mai căutate ar putea rămâne destinațiile din apropierea României. „În special câștigătorii sunt Grecia, Bulgaria, dar și România”, a precizat reprezentantul ANAT.

Vacanțele, o obișnuință pentru tot mai mulți români

Chiar dacă unele destinații devin temporar mai puțin atractive, dorința de a călători rămâne ridicată. „Românii își doresc oricum foarte mult să călătorească, la fel ca turiștii din toată lumea. În ultimii 20–25 de ani turismul a crescut foarte mult în toată lumea”, spune Traian Bădulescu.

În opinia sa, pentru tot mai mulți români vacanțele nu mai reprezintă un lux, ci o parte normală a stilului de viață. „Pentru multe țări, inclusiv în cazul României, a călători nu mai este un lux, ci o obișnuință. Este o necesitate, așa cum la germani este de zeci de ani acest obicei”, explică el.

Chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, interesul pentru destinațiile exotice rămâne ridicat. În cazul circuitelor din Asia sau alte regiuni îndepărtate, turiștii caută însă rute alternative.

„Turiștii vor căuta și destinații exotice, în continuare, circuite în Extremul Orient. Doar că momentan sunt probleme pe aeroporturile din Dubai, Doha, Qatar și Abu Dhabi. Și se caută alte rute alternative, Istanbul sau marile hub-uri aeriene din Europa Centrală și de Vest, precum Amsterdam, Frankfurt, Paris, Londra sau Milano”, a concluzionat reprezentantul ANAT.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România
stirileprotv.ro
image
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
fanatik.ro
image
Prima țară din NATO care a chemat instructori militari ucraineni ca să-i pregătească armata pentru un eventual război cu Rusia
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
observatornews.ro
image
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Cum pot viziona locatarii imaginile cu ei surprinse de camerele video din bloc: obligaţia asociaţiei de proprietari
playtech.ro
image
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români
romaniatv.net
image
Secretul pantofilor lui Donald Trump. Îi obligă pe subordonații și apropiații lui să poarte același model
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
click.ro
image
Cum arată o casă exclusivistă din București, scoasă la vânzare. Doar canapeaua a costat 25.000 de euro
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
AI nuntă foto Profimedia jpg
Poveste de iubire cu partener AI. „Un bărbat nu-mi poate oferi așa ceva! Mă satisface și în dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 12 martie. Taurii au norocul de partea lor, Scorpionii încasează bani
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri