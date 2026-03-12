Românii își schimbă planurile de vacanță după tensiunile din Orientul Mijlociu. Destinațiile care câștigă turiști

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să se vadă și în planurile de vacanță ale românilor. Mulți dintre cei care ar fi ales în mod normal Emiratele Arabe Unite sau Iordania se reorientează acum spre Europa sau către vacanțe în România, potrivit agențiilor de turism.

În ultimii ani, Emiratele Arabe Unite, în special Dubai, deveniseră una dintre destinațiile preferate ale românilor în această perioadă a anului.

„În Orientul Mijlociu, cei mai mulți turiști români alegeau Emiratele Arabe Unite, în special Dubai. Numai de la începutul anului fuseseră 5.000 de turiști români în Dubai până la începerea războiului”, a declarat pentru „Adevărul” Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Potrivit acestuia, numărul vizitatorilor ar fi fost probabil mult mai mare în lunile următoare, însă situația geopolitică a schimbat planurile multor turiști.

„Bineînțeles că urmau alte mii de turiști. Din păcate, ca destinație a scăzut pe termen scurt și mediu Dubai. Mergeau mai puțini și în Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, alte Emirate”, explică reprezentantul ANAT.

În același timp, și alte destinații din regiune ar putea fi afectate de reticența turiștilor. De exemplu, Iordania, o destinație populară pentru circuite culturale, ar putea fi evitată temporar. „Mai erau români care mergeau și în Iordania. Și Iordania, din păcate, ca destinație acum va fi ocolită o perioadă. În Israel nu mai mergeau turiști oricum”, a adăugat Traian Bădulescu.

România, una dintre destinațiile care câștigă turiști

Pe fondul acestei reorientări, o parte dintre turiști aleg să își petreacă vacanțele mai aproape de casă. România ar putea fi unul dintre beneficiarii indirecți ai situației.

„Mulți turiști români s-au reorientat către propria țară, către România, pentru că se respectă bine la noi tradițiile, e o țară sigură. Serviciile sunt de calitate, prețurile sunt chiar pentru toate buzunarele”, mai spune oficialul.

Potrivit acestuia, unitățile de cazare din țară au început deja să profite de interesul crescut pentru vacanțele interne, mai ales în perioada sărbătorilor de primăvară. „Foarte multe pensiuni, hoteluri, structuri de cazare au lansat oferte foarte bune pentru Paște, pentru Rusalii și pentru toată perioada aceasta până în iunie”, a explicat reprezentantul ANAT.

De altfel, primele semne ale acestei tendințe se văd deja în rezervările făcute prin agențiile de turism. „Mai multe agenții de turism au observat în ultimele două săptămâni o creștere cu 30% a rezervărilor pentru România față de aceeași perioadă a anului precedent”, completează Traian Bădulescu.

Citește și: De ce respingem complimentele și cum putem învăța să le primim firesc

Acesta consideră că această situație poate deveni un avantaj pentru turismul local, dacă România va reuși să își promoveze mai bine oferta. „Este un avantaj pentru România, trebuie să ne promovăm și pe piețele externe mult mai mult”, a subliniat el.

În unele zone turistice, această tendință se vede deja și în numărul vizitatorilor străini. „De exemplu, cunosc mai ales în zonele montane proprietari de pensiuni care primesc deja turiști străini și timp de o săptămână… românii alegând mai ales weekend-urile sau două-trei nopți”.

Destinațiile europene, tot mai căutate

Conform spuselor sale, turiștii care în mod normal ar fi ales hoteluri de lux în Dubai caută acum alternative similare în Europa. „Alte destinații pentru care se observă o creștere a cererii sunt cele apropiate, europene. În special Bulgaria și Grecia. (...) Turiștii care vor hoteluri de calitate, așa cum erau în Dubai, aleg pentru sezonul estival hoteluri de patru și cinci stele de pe litoralul bulgăresc și din Grecia”, mărturisește Traian Bădulescu.

În afară de aceste două destinații, agențiile de turism estimează o creștere a cererii și pentru alte destinații tradiționale ale românilor. „Cred că va fi o creștere a cererii și pentru alte destinații clasice ale românilor precum Spania, Italia, Malta sau Croația”, mai spune el.

Cu toate acestea, în perioada următoare cele mai căutate ar putea rămâne destinațiile din apropierea României. „În special câștigătorii sunt Grecia, Bulgaria, dar și România”, a precizat reprezentantul ANAT.

Vacanțele, o obișnuință pentru tot mai mulți români

Chiar dacă unele destinații devin temporar mai puțin atractive, dorința de a călători rămâne ridicată. „Românii își doresc oricum foarte mult să călătorească, la fel ca turiștii din toată lumea. În ultimii 20–25 de ani turismul a crescut foarte mult în toată lumea”, spune Traian Bădulescu.

În opinia sa, pentru tot mai mulți români vacanțele nu mai reprezintă un lux, ci o parte normală a stilului de viață. „Pentru multe țări, inclusiv în cazul României, a călători nu mai este un lux, ci o obișnuință. Este o necesitate, așa cum la germani este de zeci de ani acest obicei”, explică el.

Chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, interesul pentru destinațiile exotice rămâne ridicat. În cazul circuitelor din Asia sau alte regiuni îndepărtate, turiștii caută însă rute alternative.

„Turiștii vor căuta și destinații exotice, în continuare, circuite în Extremul Orient. Doar că momentan sunt probleme pe aeroporturile din Dubai, Doha, Qatar și Abu Dhabi. Și se caută alte rute alternative, Istanbul sau marile hub-uri aeriene din Europa Centrală și de Vest, precum Amsterdam, Frankfurt, Paris, Londra sau Milano”, a concluzionat reprezentantul ANAT.