Lista zborurilor anulate pe Aeroportul Henri Coandă din București. Circulația feroviară, reluată parțial pe Magistrala 300

Companiile aeriene au început să anuleze zboruri, în contextul problemelor operaționale apărute miercuri dimineață pe Aeroportul Henri Coandă din București. Mai multe curse interne și internaționale operate de Animawings, TAROM și Wizz Air au fost anulate.

Potrivit informațiilor disponibile la ora 09:50, pe lista curselor anulate se regăsesc mai multe zboruri interne și internaționale operate de Animawings, TAROM și Wizz Air.

Printre zborurile anulate se numără:

- Animawings A2100 București – Cluj-Napoca

- Animawings A2101 Cluj-Napoca – București

- TAROM RO641 București – Cluj-Napoca

- TAROM RO642 Cluj-Napoca – București

- TAROM RO601 București – Timișoara

- TAROM RO602 Timișoara – București

- Wizz Air W43257 București – Tel Aviv (Israel)

- Wizz Air W43258 Tel Aviv (Israel) – București

- Wizz Air W43003 București – Londra Luton (Marea Britanie)

- Wizz Air W43004 Londra Luton – București

- Wizz Air W43139 București – Bologna (Italia)

- Wizz Air W43140 Bologna – București

- TAROM RO809 București – Suceava

De asemenea, în ultimele 10 ore niciun avion nu a decolat de pe aeroporturile din București.

Peste 40 de decolări au fost întârziate, unele chiar și cu până la patru ore, situație care a afectat inclusiv sosirile pe Aeroportul Henri Coandă.

Autoritățile și operatorii aerieni avertizează că este posibil să urmeze și alte anulări în cursul următoarelor ore.

Traficul feroviar se desfășoară în condiții de iarnă, dar începe să fie reluat

În paralel, traficul feroviar începe să fie reluat treptat. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat că, începând cu ora 09:54, a fost reluată circulația trenurilor pe firul I al Magistralei 300, între Brazi și Crivina.

Potrivit comunicatului oficial, echipele CFR continuă intervențiile pe firul II, unde se lucrează la degajarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, pentru menținerea siguranței circulației feroviare.

Autoritățile recomandă pasagerilor să urmărească anunțurile oficiale ale companiilor de transport și să verifice în timp real statusul curselor.