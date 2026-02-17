search
Marți, 17 Februarie 2026
Video Haos în 14 județe. Viscolul a paralizat traficul și a doborât zeci de copaci și câțiva stâlpi. Mii de consumatori fără curent electric, curse aeriene întârziate și porturi închise

Publicat:
Ultima actualizare:

Fenomenele meteo severe anunțate de meteorologi au lovit puternic mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au fost nevoite să mobilizeze rapid forțe suplimentare în județele aflate sub Cod Portocaliu. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență s-au reunit în ședințe extraordinare, încercând să limiteze efectele unui episod de iarnă care a evoluat rapid și agresiv.

Pe teren, echipele Ministerului Afacerilor Interne, sprijinite de autoritățile locale și de structurile Ministerului Transporturilor, au lucrat continuu pentru a gestiona situațiile apărute. De la debutul fenomenelor, în noaptea de 17 februarie, ora 23:30, au fost raportate probleme în zeci de localități din 14 județe, precum și în Capitală

„Au fost înregistrate efecte în 21 localități din 14 județe (AG, BZ, CT, DB, GL, GR, IL, IF, MH, OT, PH, TR, TL, VL) și în municipiul București”, a precizat DSU într-un comunicat transmis în noaptea de marți spre miercuri.

Viscolul puternic și precipitațiile au provocat pagube în lanț: un beci și o stradă au fost inundate, 36 de copaci și 3 stâlpi de electricitate au fost doborâți, iar elemente de construcție desprinse de la 9 imobile au necesitat intervenția pompierilor. În total, 15 autoturisme au fost avariate.

Zeci de copaci au fost doborâți. FOTO captură video FB DSU
Zeci de copaci au fost doborâți. FOTO captură video FB DSU

 Drumuri blocate, curse aeriene întârziate, porturi închise

Traficul rutier a fost serios afectat. Pe DN1, în zona Nistorești (PH), circulația vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restricționată, iar între Sinaia și Predeal un autotren derapat a îngreunat deplasarea.

Nici traficul aerian nu a scăpat: pe Aeroportul Henri Coandă, șapte curse au fost reținute la sol, dintre care două anulate.

Pe mare, situația a fost și mai complicată. În porturile din Constanța, toate manevrele au fost suspendate, iar la Tulcea, Bara Sulina a fost închisă temporar navigației.

Singura veste bună a venit din zona feroviară, unde nu au fost semnalate probleme.

 Mii de consumatori fără curent electric

În județele Brăila și Prahova, avariile din rețelele electrice au lăsat aproximativ 8.585 de consumatori fără energie. Echipele specializate lucrează pentru remedierea defecțiunilor, însă condițiile meteo îngreunează intervențiile.

Iarnă în toată regula pe șosele

În toate județele aflate sub avertizare, circulația se desfășoară în condiții de iarnă autentică: carosabil acoperit cu zăpadă, viscol și vizibilitate redusă. Autoritățile avertizează că situația se poate deteriora rapid.

Mesaj ferm către populație

Autoritățile fac apel la responsabilitate. Evoluția fenomenelor poate genera blocaje bruște și situații periculoase.

Evitați deplasările neesențiale!

Conduceți cu viteză adaptată!

Lăsați utilajele de deszăpezire să-și facă treaba!

Informați-vă doar din surse oficiale!

Pentru cei care rămân blocați în trafic, recomandarea este clară: rămâneți în autoturism, semnalizați prezența și apelați 112 doar în caz de urgență!

Structurile operative rămân mobilizate la nivel național, pregătite să intervină în orice moment.

„Respectarea recomandărilor poate face diferența între o situație gestionabilă și una periculoasă”, transmite DSU.

