Horoscop joi, 12 martie. Capricornii se simt presați de termene limită, Gemenii vor profunzime și apropiere de la persoanele dragi

Joi, Berbecii plantează semințele relațiilor și asocierilor viitoare, iar Balanțele se simt detașate emoțional. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 12 martie.

Berbec

Iubire - Plantați semințele relațiilor și asocierilor viitoare. Fiți deschis, comunicați și puneți-vă în lumina cea mai favorabilă.

Sănătate - Faceți procese de detoxifiere, ocupați-vă de aspectul fizic, îngrijiți-vă de estetica hainelor.

Bani - Visați la scară largă, eliminați informațiile care vă defocusează și vă distrag atenția de la obiectivele principale.

Taur

Iubire - Vă simțiți ca peștele pe uscat. Încercați să vă integrați dar senzația de incompatibilitate cu cei dragi vă frustrează.

Sănătate - Hrăniți starea de optimism. Faceți lucruri asociate cu amintiri și senzații plăcute. Relaxați-vă.

Bani - Triați obiectiv ofertele de muncă. Sunteți norocos, dar alegeți cu grijă!

Gemeni

Iubire - Doriți lângă voi pe cei care sunt în măsură să vă ofere mai multă intimitate, profunzime și apropiere

Sănătate - Reacționați disproporționat. Nu săriți peste încălzire la gimnastică întrucât e risc de întindere musculară.

Bani - Interacțiunea cu superiorii e armonioasă și produce realizări constructive de ambele părți.

Rac

Iubire - Atrageți persoanele potrivite. Mergeți la cumpărături sau faceți plimbări în parcul din jurul locuinței.

Sănătate - Nu vă lăsați cuprins de îngrijorările altora și nu preluați temerile celor din jur. Vă strică buna-dispoziție și starea.

Bani - Investiți în activități de grup. La final de proiect puteți fi recompensați.

Leu

Iubire - Simțiți din plin greutatea asumării unor responsabilități pe care le implică o relație matură.

Sănătate - Carbohidrații care vă dau energie brusc și vă accelerează metabolismul, doar momentan, trebuie evitați.

Bani - Discuțiile telefonice sau mail-urile pentru a remedia unele erori bancare și plata facturilor vă ocupă timp.

Fecioară

Iubire - Vreți să vă distrați, să socializați dar într-un cadru stabilit mai conservator. Consultați-vă și cu prietenii.

Sănătate - Imunitatea nu e la cote maxime acum și puteți răci dacă nu vă protejați.

Bani - Sunteți mai flexibil ca de obicei și e prielnic să ascultați opiniile colegilor și să vedeți și un alt mod de a face lucrurile.

* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.