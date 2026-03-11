search
Miercuri, 11 Martie 2026
Reacția Ucrainei după ce Ungaria a trimis o delegație la Kiev pentru a evalua starea conductei Drujba: Sunt turiști

Război în Ucraina
Publicat:

Ungaria a trimis un grup de oficiali și experți la Kiev pentru a evalua starea conductei de petrol Drujba și a purta discuții cu autoritățile ucrainene în domeniul energiei despre reluarea livrărilor de petrol, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Ungaria și Ucraina privind suspendarea tranzitului de țiței rusesc, relatează presa ucraineană și agențiile internaționale de presă.

image

Potrivit publicației maghiare Telex, echipa a ajuns miercuri în Ucraina pentru a discuta despre situația conductei cu autoritățile ucrainene și cu reprezentanți ai Comisiei Europene. Vizita are loc după săptămâni de tensiuni între Budapesta și Kiev, după oprirea conductei la începutul acestui an.

Grupul este condus de Gábor Czepek, secretar de stat parlamentar în cadrul Ministerului Energiei din Ungaria, și include un expert din industria petrolieră, un oficial guvernamental specializat în relații internaționale, un analist al pieței energetice și un reprezentant al companiei petroliere maghiare MOL.

„Guvernul a constituit o delegaţie care este aşteptată să efectueze o misiune de informare privind conducta Drujba”, a declarat Czepek într-un videoclip publicat pe pagina sa oficială de Facebook, în care apare la granița cu Ucraina. „Sarcina noastră este să evaluăm starea conductei şi să creăm condiţii pentru repornirea acesteia”, a adăugat oficialul ungar.

Czepek a precizat că Slovacia va participa de asemenea la această misiune de informare, formată din patru membri. „Criza din Orientul Mijlociu a ridicat miza, determinând Guvernul ungar să apeleze la rezerve strategice şi să introducă preţuri plafonate”, a mai spus el.

Înainte de a ajunge la Kiev, membrii echipei au avut consultări la Bratislava cu oficiali slovaci din domeniul energiei și cu reprezentanți ai pieței energetice. Slovacia, care primește de asemenea petrol prin această conductă, a fost de acord să sprijine inițiativa Ungariei de reluare a tranzitului.

„Scopul misiunii este de a reprezenta ferm interesele Ungariei la masa negocierilor și de a purta discuții substanțiale cu autoritățile energetice ucrainene, cu ambasadorii din Kiev și cu un reprezentant al Comisiei Europene”, a declarat Zoltán Kovács, purtătorul de cuvânt al premierului ungar Viktor Orbán, într-un comunicat.

Ucraina contestă statutul delegației

Oficialii ucraineni au respins însă caracterizarea vizitei drept una oficială.

Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a precizat că membrii grupului au intrat în Ucraina ca simpli cetățeni, în baza regimul fără viză pentru cetățenii spațiului Schengen.

„În scop turistic, orice persoană poate intra în Ucraina din țările Schengen în acest mod”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhii Tykhyi. „Acest grup de persoane nu are un statut oficial sau întâlniri oficiale programate pe teritoriul Ucrainei, aşa că este cu siguranţă incorect să-l numim o ‘delegaţie’.”

Conducta Drujba transportă țiței rusesc prin Ucraina către țări din Europa Centrală, inclusiv Ungaria și Slovacia. Tranzitul de petrol prin această conductă este oprit din sfârșitul lunii ianuarie.

Oficialii ucraineni susțin că conducta a fost avariată de un atac rusesc asupra infrastructurii energetice din apropierea stației de pompare Brodi, în vestul Ucrainei, care a provocat daune tehnice serioase ce necesită reparații îndelungate.

Ungaria și Slovacia, singurele state din Uniunea Europeană care mai importă petrol rusesc prin această rută, susțin însă că Ucraina întârzie în mod deliberat reluarea livrărilor din motive politice.

Premierul ungar Viktor Orbán a intensificat presiunile asupra Kievului în ultimele săptămâni. Luni, după o ședință de urgență a guvernului, acesta a anunțat plafonarea prețurilor la combustibili și a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile asupra energiei rusești.

Orbán a publicat și imagini din satelit despre care spune că demonstrează că nu există obstacole pentru repornirea conductei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins afirmația, motivând că imaginile din satelit nu pot atesta starea conductelor subterane.

„Imaginile din satelit nu pot arăta ce se întâmplă în interiorul conductei”, a spus Zelenski, adăugând că linia Drujba a suferit daune interne severe și nu poate fi repusă în funcțiune fără reparații. Totuși, el a sugerat că tranzitul ar putea fi reluat într-o lună - o lună și jumătate.”

Între timp, apar semne că discuțiile ar putea duce la un compromis.

Marți, după o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul Slovaciei Robert Fico a declarat că s-a convenit asupra reluării tranzitului de petrol prin conducta Drujba, via Ucraina.

Tensiuni politice 

Disputa privind tranzitul petrolului survine în cadrul unei deteriorări a relațiilor dintre Kiev și Budapesta.

Pe 5 martie, Orbán a declarat că Ungaria ar putea „sparge blocada petrolieră ucraineană chiar și prin forță”, o afirmație care a amplificat tensiunile.

În aceeași zi, autoritățile ungare au confiscat două vehicule aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, în timp ce acestea transportau active din Austria către Ucraina prin Ungaria. Potrivit oficialilor ungari, vehiculele transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur.

Budapesta a afirmat că confiscarea a fost determinată de suspiciuni privind posibile operațiuni de spălare a banilor.

Kievul a condamnat ferm acțiunea, descriind-o drept „luare de ostatici” și cerând partenerilor europeni să reacționeze la ceea ce a numit acțiuni ilegale ale guvernului ungar. Angajații băncii au fost eliberați pe 6 martie, dar bunurile sunt în continuare blocate în Ungaria.

