Rușii, tratați cu spatele pe podiumul de premiere la Jocurile Paralimpice. Delegația Moscovei, hulită la Milano Cortina

Schiorii germani de fond le-au întors spatele medaliaţilor cu aur ruşi pe podiumul Jocurilor Paralimpice de iarnă 2026, în semn de protest faţă de includerea naţiunii lor în această competiție.

Pentru prima dată după 2014, sportivii ruşi concurează sub steagul ţării lor la Jocurile Paralimpice, după ce Comitetul Paralimpic Internaţional a ridicat suspendarea ţării în septembrie.

Rusia şi sportivii săi au fost excluși până acum în urma scandalului de dopaj sponsorizat de stat, iar ulterior au fost impuse sancțiuni suplimentare după invadarea Ucrainei în 2022.

Germanii au protestat față de Rusia pe podiumul Jocurilor Paralimpice 2026

Anastasia Bagiian şi ghidul ei, Sergei Siniakin, au câştigat medalia de aur la proba feminină de sprint clasic pentru persoane cu deficienţe de vedere, a doua dintre cele trei medalii de aur câştigate de Rusia până acum la Jocurile Paralimpice.

În timp ce se intona imnul național, Linn Kazmaier din Germania şi ghidul ei Florian Baumann, medaliați cu argint, au întors spatele ruşilor.

În total, 6 sportivi ruși şi 4 din Belarus - un aliat al Rusiei - concurează la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ridicarea interdicției IPC.

Ca urmare, echipele din șapte țări - inclusiv Ucraina - au boicotat ceremonia de deschidere de vineri de la Verona.

Schioarea para-alpină Varvara Voronchikhina a câștigat luni prima medalie de aur pentru Rusia, iar ceremonia de decernare a medaliilor s-a desfășurat fără proteste.