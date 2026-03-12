search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Învață să spui ,,Nu" în cinci pași. Cum îți stabilești limite sănătoase fără vinovăție

0
0
Publicat:

De câte ori ați spus „da” când, de fapt, ați fi vrut să spuneți de fapt „nu”? Din teama de a nu dezamăgi, de a nu pierde o relație sau de a nu părea egoiști, mulți dintre noi ajungem să acceptăm lucruri care ne consumă energia. Psihoterapeuta Dorina Stamate ne explică de ce limitele sunt esențiale pentru echilibrul emoțional și cum putem învăța, pas cu pas, să le stabilim. 

FOTO Leadership Circle
FOTO Leadership Circle

De ce sunt limitele atât de importante

„Imaginează-ți că ești o casă primitoare. Dacă nu ai garduri sau o ușă pe care să o poți închide, oricine poate intra oricând, lăsând urme de noroi pe covor sau consumându-ți toate resursele”, spune psihoterapeuta Dorina Stamate. 

Limitele funcționează exact ca aceste garduri simbolice: ele protejează spațiul nostru interior, ne ajută să ne păstrăm energia mentală și emoțională și previn epuizarea (burnout-ul) sau resentimentele.

,, Limitele sunt, de fapt, actul suprem de respect de sine. (...)  Atunci când avem limite clare, îi învățăm pe ceilalți cum să ne iubească și cum să interacționeze cu noi într-un mod care să nu ne rănească", explică specialista.  

De ce ne este atât de greu să spunem ,,nu"

,,Cele mai dificile momente sunt acelea în care teama de abandon sau nevoia de validare ies la suprafață", subliniază Dorina Stamate. Potrivit acesteia, cel mai greu să spunem ,,nu" este atunci când:

  • ne temem că celălalt se va supăra sau ne va respinge;
  • ne simțim responsabili pentru fericirea altcuiva;
  • ne aflăm într-o poziție de vulnerabilitate sau de subordonare. 

În astfel de situații, mulți oameni preferă să evite conflictul și aleg un „da” care, pe termen lung, se transformă în frustrare sau oboseală emoțională.

Ce facem când vine vorba de familie

Stabilirea limitelor devine și mai complicată în relațiile de familie. Acolo, rolurile și așteptările sunt vechi și înrădăcinate. 

„Când începi să pui limite părinților, fraților sau partenerului, strici un «echilibru» – chiar dacă acel echilibru era toxic”, explică psihoterapeuta.

,, Ceilalți se pot simți atacați sau pot folosi manipularea emoțională. Tu te vei simți ca <<cel rău>>".

În realitate, stabilirea limitelor nu înseamnă lipsă de iubire. Dimpotrivă.

,,Este esențial să înțelegi că a pune o limită în familie nu înseamnă că îi iubești mai puțin, ci că vrei ca relația voastră să fie una sănătoasă pe termen lung", subliniază Dorina Stamate. 

Cei cinci pași pentru a învăța să spunem ,,NU"

Schimbarea nu apare peste noapte. Dar există câteva strategii pe care psihoterapeutul le recomandă și care ne pot ajuta să  construim treptat abilitatea de a spune „nu”. 

  1. Ia-ți timp. ,,Nu trebuie să răspunzi pe loc. Când cineva îți cere ceva, folosește o frază-tampon: <<Lasă-mă să verific agenda și revin către tine>> sau <<Trebuie să mă gândesc puțin dacă pot face asta acum>>. Această pauză îți oferă spațiul necesar să simți dacă vrei cu adevărat să spui <<da>> sau dacă o faci din obligație", explică Dorina Stamate. 
  2. Vezi cât te costă un ,,Da". ,,Înainte de a accepta, întreabă-te: <<Dacă spun DA acestei rugăminți, cărui lucru din viața mea îi spun NU?>>. Poate spui „nu” timpului cu copiii tăi, odihnei tale sau sănătății tale mentale. Vizualizarea acestui schimb te va ajuta să prioritizezi mai ușor". 
  3. Folosește ,,nu-ul" politicos, dar ferm. ,,Nu ai nevoie de scuze lungi sau justificări complicate (care sună ca și cum te-ai apăra). Un refuz scurt și cald este suficient: <<Mi-aș fi dorit să te pot ajuta, dar în acest moment nu am disponibilitatea necesară>>. 
  4. Exersează cu situații mici. ,,Nu începe cu cele mai grele discuții (cum ar fi cu părinții). Începe să pui limite în situații cu mize mici: refuză un produs nou la magazin, spune „nu” unei invitații la o cafea unde nu vrei să mergi. Construiește-ți „mușchiul” limitelor treptat". 
  5. Acceptă că te vei simți vinovat la început. ,,Vinovăția nu înseamnă că ai greșit, ci că încerci să schimbi un comportament vechi. Spune-ți: <<Mă simt vinovat pentru că învăț să am grijă de mine, dar asta este un lucru bun>>. Cu timpul, vinovăția va fi înlocuită de o senzație profundă de libertate."

Foarte important de reținut este că limitele nu ne fac nici egoiști, nici distanți.  Ele ne ajută să ne protejăm energia și să construim relații bazate pe respect reciproc.

Dorina Stamate, psihoterapeut
Dorina Stamate, psihoterapeut
Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România
stirileprotv.ro
image
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
fanatik.ro
image
Prima țară din NATO care a chemat instructori militari ucraineni ca să-i pregătească armata pentru un eventual război cu Rusia
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
observatornews.ro
image
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Cum pot viziona locatarii imaginile cu ei surprinse de camerele video din bloc: obligaţia asociaţiei de proprietari
playtech.ro
image
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români
romaniatv.net
image
Secretul pantofilor lui Donald Trump. Îi obligă pe subordonații și apropiații lui să poarte același model
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
click.ro
image
Cum arată o casă exclusivistă din București, scoasă la vânzare. Doar canapeaua a costat 25.000 de euro
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
AI nuntă foto Profimedia jpg
Poveste de iubire cu partener AI. „Un bărbat nu-mi poate oferi așa ceva! Mă satisface și în dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 12 martie. Taurii au norocul de partea lor, Scorpionii încasează bani
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri