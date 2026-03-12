Învață să spui ,,Nu" în cinci pași. Cum îți stabilești limite sănătoase fără vinovăție

De câte ori ați spus „da” când, de fapt, ați fi vrut să spuneți de fapt „nu”? Din teama de a nu dezamăgi, de a nu pierde o relație sau de a nu părea egoiști, mulți dintre noi ajungem să acceptăm lucruri care ne consumă energia. Psihoterapeuta Dorina Stamate ne explică de ce limitele sunt esențiale pentru echilibrul emoțional și cum putem învăța, pas cu pas, să le stabilim.

De ce sunt limitele atât de importante

„Imaginează-ți că ești o casă primitoare. Dacă nu ai garduri sau o ușă pe care să o poți închide, oricine poate intra oricând, lăsând urme de noroi pe covor sau consumându-ți toate resursele”, spune psihoterapeuta Dorina Stamate.

Limitele funcționează exact ca aceste garduri simbolice: ele protejează spațiul nostru interior, ne ajută să ne păstrăm energia mentală și emoțională și previn epuizarea (burnout-ul) sau resentimentele.

,, Limitele sunt, de fapt, actul suprem de respect de sine. (...) Atunci când avem limite clare, îi învățăm pe ceilalți cum să ne iubească și cum să interacționeze cu noi într-un mod care să nu ne rănească", explică specialista.

De ce ne este atât de greu să spunem ,,nu"

,,Cele mai dificile momente sunt acelea în care teama de abandon sau nevoia de validare ies la suprafață", subliniază Dorina Stamate. Potrivit acesteia, cel mai greu să spunem ,,nu" este atunci când:

ne temem că celălalt se va supăra sau ne va respinge;

ne simțim responsabili pentru fericirea altcuiva;

ne aflăm într-o poziție de vulnerabilitate sau de subordonare.

În astfel de situații, mulți oameni preferă să evite conflictul și aleg un „da” care, pe termen lung, se transformă în frustrare sau oboseală emoțională.

Ce facem când vine vorba de familie

Stabilirea limitelor devine și mai complicată în relațiile de familie. Acolo, rolurile și așteptările sunt vechi și înrădăcinate.

„Când începi să pui limite părinților, fraților sau partenerului, strici un «echilibru» – chiar dacă acel echilibru era toxic”, explică psihoterapeuta.

,, Ceilalți se pot simți atacați sau pot folosi manipularea emoțională. Tu te vei simți ca <<cel rău>>".

În realitate, stabilirea limitelor nu înseamnă lipsă de iubire. Dimpotrivă.

,,Este esențial să înțelegi că a pune o limită în familie nu înseamnă că îi iubești mai puțin, ci că vrei ca relația voastră să fie una sănătoasă pe termen lung", subliniază Dorina Stamate.

Cei cinci pași pentru a învăța să spunem ,,NU"

Schimbarea nu apare peste noapte. Dar există câteva strategii pe care psihoterapeutul le recomandă și care ne pot ajuta să construim treptat abilitatea de a spune „nu”.

Ia-ți timp. ,,Nu trebuie să răspunzi pe loc. Când cineva îți cere ceva, folosește o frază-tampon: <<Lasă-mă să verific agenda și revin către tine>> sau <<Trebuie să mă gândesc puțin dacă pot face asta acum>>. Această pauză îți oferă spațiul necesar să simți dacă vrei cu adevărat să spui <<da>> sau dacă o faci din obligație", explică Dorina Stamate. Vezi cât te costă un ,,Da". ,,Înainte de a accepta, întreabă-te: <<Dacă spun DA acestei rugăminți, cărui lucru din viața mea îi spun NU?>>. Poate spui „nu” timpului cu copiii tăi, odihnei tale sau sănătății tale mentale. Vizualizarea acestui schimb te va ajuta să prioritizezi mai ușor". Folosește ,,nu-ul" politicos, dar ferm. ,,Nu ai nevoie de scuze lungi sau justificări complicate (care sună ca și cum te-ai apăra). Un refuz scurt și cald este suficient: <<Mi-aș fi dorit să te pot ajuta, dar în acest moment nu am disponibilitatea necesară>>. Exersează cu situații mici. ,,Nu începe cu cele mai grele discuții (cum ar fi cu părinții). Începe să pui limite în situații cu mize mici: refuză un produs nou la magazin, spune „nu” unei invitații la o cafea unde nu vrei să mergi. Construiește-ți „mușchiul” limitelor treptat". Acceptă că te vei simți vinovat la început. ,,Vinovăția nu înseamnă că ai greșit, ci că încerci să schimbi un comportament vechi. Spune-ți: <<Mă simt vinovat pentru că învăț să am grijă de mine, dar asta este un lucru bun>>. Cu timpul, vinovăția va fi înlocuită de o senzație profundă de libertate."

Foarte important de reținut este că limitele nu ne fac nici egoiști, nici distanți. Ele ne ajută să ne protejăm energia și să construim relații bazate pe respect reciproc.