Părinți și elevi din Focșani, revoltați după montarea unor camere de supraveghere în toaleta fetelor. Cum răspunde liceul

Mai multe camere de supraveghere montate în toaleta fetelor de la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani au stârnit nemulțumiri în rândul părinților și elevilor. Conducerea unității de învățământ a venit cu explicații după apariția controverselor.

Sesizarea transmisă publicației Ziarul de Vrancea pe 5 martie a fost însoțită de fotografii realizate în incinta unității de învățământ și de afirmații potrivit cărora camerele ar fi amplasate în spațiul destinat grupului sanitar al elevelor.

Autorul sesizării spune că sistemul video ar fi fost instalat pentru a preveni fumatul de țigări electronice în școală. Unele eleve afirmă că se simt incomod din cauza camerelor amplasate în apropierea grupului sanitar, invocând și regulamentul care interzice supravegherea în spații ce țin de intimitate, precum toaletele sau vestiarele.

De asemenea, părinții ar fi susținut că nu au fost informați în prealabil despre instalarea camerelor.

„Mi se pare ceva ce nu trebuia pus mai ales într-o baie și inclusiv doar a fetelor”, a declarat o elevă pentru PRO TV.

„Suntem mai în siguranță, dacă se întâmplă ceva în baie avem dovezile clare cu ce s-a întâmplat”, a spus altă elevă.

Potrivit legii, camerele de supraveghere pot fi instalate în școli în săli de clasă, holuri sau alte spații comune, dar montarea lor în vestiare și grupuri sanitare este strict interzisă.

Cum răspunde conducerea liceului

Reprezentanții unității de învățământ precizează că fumatul este strict interzis în incinta liceului și în proximitatea acestuia, conform regulamentelor interne și legislației în vigoare.

Aceștia adaugă că au existat numeroase sesizări din partea elevilor care reclamau faptul că pe coridorul ce duce spre cabinele toaletei se fumează, ceea ce ar fi îngreunat accesul altor elevi la grupurile sanitare, în special al celor care suferă de afecțiuni respiratorii.

Ca urmare, conducerea unității a decis montarea unor camere video pe coridorul unde sunt amplasate chiuvetele, la etajele I și II, menționând că acestea nu filmează interiorul cabinelor de toaletă și nu afectează intimitatea elevilor.

Reprezentanții liceului susțin că măsura a fost luată pentru a descuraja comportamentele neconforme și pentru a menține un climat sănătos în școală.

Totodată, conducerea instituției reamintește că liceul pune la dispoziția elevilor spații special amenajate în curtea interioară pentru recreere, iar menținerea disciplinei în incinta unității de învățământ este o prioritate.

În documentul transmis redacției se mai menționează că rezultatele educaționale ale liceului sunt ridicate, cu promovabilitate de 100% la Evaluarea Națională și 90% la Bacalaureat în anul școlar 2024–2025.