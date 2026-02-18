Video Haos pe șosele din cauza ninsorilor. Două microbuze derapate, mai multe persoane blocate în zăpadă

Mai multe persoane au fost blocate de ninsori și viscol în județul Buzău, iar un microbuz cu 14 pasageri a derapat. Un alt microbuz s-a răsturnat pe DN 21, în județul Brăila, cinci persoane fiind evacuate de pompieri.

În această dimineață, echipajele ISU Buzău au fost solicitate să intervină cu UTV Argo (șenilată) pentru transportul a patru persoane care necesită dializă, de la domiciliu până la ambulanțele SAJ sau ambulanța privată. Dintre acestea, trei persoane locuiesc pe raza localității Vâlcelele, iar cea de-a patra pe raza localității Rușețu, potrivit presei locale.

Pe DN 22, trei autovehicule sunt încă blocate în nămeți, iar salvatorii acționează pentru deszăpezirea acestora.

La Gălbinași, un microbuz cu 14 persoane a derapat și a ajuns în șanț, fără a se înregistra victime. Alte 7 autovehicule au fost repuse pe carosabil, după ce au derapat și au ajuns pe câmp.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru deblocarea mai multor autoturisme rămase înzăpezite pe raza localităților Costești, Scutelnici, Băile și Boldu, precum și pe DJ 103R și DJ 204D.

Sursa: Facebook / BUZAU ONLINE

Totodată, în județul Brăila un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, în momentul producerii accidentului, în microbuz se aflau cinci persoane. Toate au fost surprinse în interiorul autovehiculului, însă sunt conştiente şi nu au nevoie îngrijiri medicale.

La locul accidentului se intervine o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o ambulanţă SMURD, precum şi un buldoexcavator aparţinând SVSU Viziru, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi pentru sprijin în gestionarea situaţiei, scrie presa locală.

Persoanele au fost preluate de o autospecială de transport victime multiple a ISU Suceava şi au fost transportate in localitatea Însurăţei.