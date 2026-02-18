Vremea se va încălzi ușor după ninsorile abundente. Când este așteptat un nou val de ger cu temperaturi de -15 grade Celsius

După episodul de ninsori abundente care a afectat mare parte din țară miercuri, vremea se va încălzi ușor în următoarele zile, însă un nou val de aer rece este așteptat începând din acest weekend, a anunțat Elena Mateescu, directorul Administrația Națională de Meteorologie. Sâmbătă și duminică, este posibil să avem temperaturi minime sub -15… -10 grade pe timpul nopții în Moldova și -5 grade în Capitală.

România traversează acum cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025–2026, iar până spre finalul lunii februarie sunt posibile în continuare „fenomene specifice datei din calendar”, potrivit șefei ANM.

„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, așa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar”, a declarat Elena Mateescu, miercuri, la Digi24

Aceasta a precizat că avertizarea de Cod Portocaliu de ninsoare a fost prelungită până la ora 16:00 pentru județul Ilfov și municipiul București, unde va continua să ningă. Deși intensitatea va fi mai redusă decât în ultimele 12–16 ore, stratul de zăpadă ar putea depăși, în medie, 50 de centimetri.

„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri (n.r. stratul de zăpadă)”, a mai spus Mateescu.

Totodată, un Cod Portocaliu este în vigoare până la ora 23:00 pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde se vor acumula 20–25 de centimetri de zăpadă, iar vântul va avea rafale de 60–80 km/h, cu perioade de viscol puternic și zăpadă troienită.

Un Cod Galben de intensificări ale vântului a fost emis până miercuri seară, ora 23:00, pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde rafalele pot atinge 50–70 km/h. De asemenea, începând de miercuri seară, de la ora 23:00, și până joi dimineață, la ora 10:00, în Carpații Meridionali și de Curbură sunt prognozate rafale de vânt de 70–90 km/h, cu ninsoare viscolită.

Un nou val de ger din weekend

Miercuri se înregistrează temperaturi scăzute în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime cuprinse între -6 și 0 grade Celsius și minime nocturne între -8 și 1 grad.

Vremea se va încălzi ușor joi și vineri, mai ales în sud-vestul și vestul țării, unde temperaturile pot ajunge la 10–11 grade. Însă, de la sfârșitul săptămânii, un nou val de aer rece va aduce din nou temperaturi negative.

„De sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub -15… -10 grade, cu -5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase”, a mai avertizat directorul ANM.