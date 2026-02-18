Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploieşti - Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj și pe A0, A2 și A3, din cauza viscolului puternic și a ninsorilor abundente.

UPDATE Centrul INFOTRAFIC anunță că din cauza condițiilor meteorologice severe au fost impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe A2, A3 și A7.

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile.

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fost restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile”.

În zonă se acţionează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricţionării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7, se arată într-un comunicat de presă.

Restricții similare sunt în vigoare și pe Autostrada A0, unde circulația autovehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone este interzisă pe sectorul cuprins între km 52+000 și km 75+000, din cauza acelorași condiții meteo.

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului şi să utilizeze doar autovehicule echipate sezonului de iarnă.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza condiţiilor de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule, să manifeste prudenţă sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren.