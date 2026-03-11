Spania își retrage ambasadorul din Israel, pe fondul tensiunilor diplomatice legate de războiul din Orientul Mijlociu

Spania a decis marți, 10 martie, să-și retragă definitiv ambasadorul din Israel, pe fondul agravării tensiunilor diplomatice dintre cele două state, după ce guvernul spaniol s-a opus bombardamentelor americane și israeliene asupra Iran.

Ambasadorul fusese deja chemat în Spania pentru consultări în septembrie anul trecut, în urma unei dispute legate de interzicerea de către Madrid a tranzitului prin porturile și spațiul aerian al Spaniei al navelor și aeronavelor ce transportau arme către Israel, în timpul ofensivei militare israeliene din Fâșia Gaza. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, catalogase atunci decizia drept antisemită.

Acum, Spania a anunțat că postul de ambasador la Tel Aviv a fost desființat, iar misiunea diplomatică va fi condusă de un însărcinat cu afaceri, informează Reuters. De asemenea, Israel își conduce ambasada din Madrid printr-un însărcinat cu afaceri, după ce și-a retras ambasadorul în mai anul trecut, ca protest față de recunoașterea de către Spania a unui stat palestinian.

Tensiunile dintre Madrid și Tel Aviv au crescut odată cu războiul declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Guvernul spaniol condus de premierul socialist Pedro Sanchez a transmis că nu va sprijini acțiunile militare americano-israeliene și nu va autoriza utilizarea bazelor spaniole pentru astfel de operațiuni.

Această decizie a tensionat și relațiile cu Washingtonul, deja afectate după ce Spania a fost singura țară din NATO care a refuzat cererea președintelui Donald Trump de a crește bugetul apărării la 5% din PIB. În urma hotărârii Madridului, armata americană și-a relocat 15 avioane de alimentare în zbor KC-135 din două baze spaniole, dintre care 10 au aterizat la baza Ramstein. Trump a amenințat și cu represalii comerciale, dificil de pus în practică din cauza cadrului comercial UE-SUA.

Ministrul israelian de externe Gideon Saar a acuzat Spania că „stă de partea tiranilor” pentru opoziția față de război. În schimb, președintele iranian Masoud Pezeshkian a mulțumit Spaniei pentru poziția sa, apreciind că aceasta demonstrează că există încă „etică” în Occident.