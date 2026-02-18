Care sunt autostrăzile și drumurile naționale închise din cauza viscolului. Autoritățile intervin cu peste 1.570 de utilaje

Traficul rutier este oprit sau sever restricționat miercuri, 18 februarie, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din România, din cauza condițiilor meteo severe. Ninsorile abundente și viscolul puternic au determinat autoritățile să închidă tronsoane de drum și să emită mesaje Ro-Alert.

Vehicule rămase înzăpezite, copaci căzuți și şase stâlpi de electricitate prăbuşiţi

Autoritățile au intervenit, la nivel național, pentru deblocarea a aproape 30 de autovehicule rămase înzăpezite și pentru îndepărtarea a peste 170 de arbori doborâți de ninsorile abundente, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Departamentul pentru Situații de Urgență, Bogdan Toma.

Potrivit acestuia, nu au fost raportate persoane rănite și nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenție să nu fi putut ajunge, chiar și în situațiile în care ambulanțele au întâmpinat dificultăți punctuale din cauza drumurilor înzăpezite.

„La nivel naţional, s-au înregistrat efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice în 67 de localităţi din 21 de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti. Intervenţiile au vizat, printre altele, degajarea a 176 de copaci şi a şase stâlpi de electricitate prăbuşiţi, îndepărtarea elementelor de construcţie de la zece imobile, gestionarea situaţiilor în care au fost avariate 67 de autoturisme, dar şi deblocarea a 29 de autovehicule rămase înzăpezite. Îmbucurător este că, în ciuda condiţiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă şi blocaje temporare pe căile de comunicaţii”, a precizat Bogdan Toma.

Situația în Slatina. Pompierii intervin pentru îndepărtarea copacilor și crengilor căzute

Pompierii Detașamentului Slatina au desfășurat, pe parcursul nopții și în cursul dimineții de miercuri, mai multe misiuni în contextul codului galben de ninsori, intervenind pentru îndepărtarea copacilor și crengilor căzute.

Astfel, pe DJ 546A, în zona localității Schitu, echipajele au acționat pentru degajarea unui copac prăbușit pe carosabil.

În municipiul Slatina, pompierii au intervenit pe străzile Teiului, Aleea Mărului, Libertății și Arcului, unde crengi căzute au avariat ușor mai multe autoturisme sau au blocat ieșirea dintr-o parcare.

Totodată, pompierii Detașamentului Slatina asigură măsuri de prevenire a situațiilor de urgență la un autocamion răsturnat în afara părții carosabile, la ieșirea din localitatea Brebeni spre Slatina. Nu s-au înregistrat victime.

Mesaj Ro-Alert emis

Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert de alertă extremă pentru autostrada A1 București–Pitești, pe sensul de mers Pitești–București, unde traficul este blocat din cauza depunerilor mari de zăpadă. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările și să caute rute alternative.

Potrivit CNAIR, peste 1.570 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați acționează în zonele afectate pentru menținerea drumurilor deschise. Cu toate acestea, rafalele puternice de vânt aduc zăpada înapoi pe carosabil imediat după intervenții, făcând imposibilă menținerea condițiilor de siguranță.

Autostrăzi și drumuri naționale închise

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, din cauza viscolului și a ninsorilor abundente din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane:

Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 Pitești, județul Argeș și 115 Pitești, județul Argeș;

Autostrada A3 București – Brașov: km 7 București – km 68 Bărcănești (Prahova)

Autostrada A7 Ploiești – Adjud: tronson închis integral

Autostrada A0 Centura București: km 22 – 39, între Afumați și Balotești

De asemenea, au fost impuse restricții de tonaj peste 7,5 tone pe mai multe sectoare ale autostrăzii A2 București–Cernavodă, precum și pe drumuri naționale din județele Buzău, Ialomița și Ilfov.

Drumuri naționale cu trafic blocat sau restricționat

Traficul este complet blocat pe mai multe drumuri naționale, printre care:

Județul Buzău:

– DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

– DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

– DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;

– DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov:

– DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea:

– DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, sunt impuse restricții suplimentare pe sectoare din Buzău și Ialomița.

Vizibilitate zero și intervenții continue

Reprezentanții CNAIR avertizează că vizibilitatea este aproape de zero în zonele afectate:

„Deși utilajele de deszăpezire au acționat neîncetat pe parcursul întregii nopți, rafalele de vânt sunt atât de puternice încât zăpada este depusă înapoi pe carosabil imediat după trecerea lamelor”.

În prezent, sunt pregătite pentru intervenție 76.000 de tone de sare, 790 de tone de clorură de calciu, iar pentru cele 17 aeroporturi din țară sunt disponibile 161 de utilaje de deszăpezire. În infrastructura portuară, bara Sulina este singura zonă închisă din cauza vremii.

Autoritățile recomandă șoferilor să urmărească informările oficiale, să evite deplasările care nu sunt urgente și să respecte indicațiile forțelor de ordine.