Foto Marco Rubio, ridiculizat din cauza pantofilor primiți cadou de la Trump: „Tuturor le este teamă să nu îi poarte”

O fotografie cu încălțămintea purtată de secretarul american de stat Marco Rubio a devenit virală, după ce s-a aflat că președintele Donald Trump a oferit mai multor membri ai cabinetului pantofi eleganți Florsheim, în valoare de 145 de dolari, mulți dintre aceștia simțindu-se obligați să îi poarte.

Perechea lui Rubio părea însă prea mare, existând un spațiu vizibil între călcâiul său și partea din spate a pantofului.

Pe măsură ce imaginea s-a răspândit pe internet, au apărut speculații că Marco Rubio i-ar fi spus lui Trump că poartă o mărime mai mare la pantofi decât în realitate, având în vedere obsesia președintelui pentru dimensiunea picioarelor, scrie Daily Mail.

„Toți i-au spus președintelui că poartă mărimi mai mari decât în realitate, din același motiv pentru care ar face-o un copil de 12 ani”, a comentat un utilizator pe platforma X.

Persoane familiarizate cu acest „ritual” spun că președintele încearcă adesea să ghicească mărimea pantofilor oamenilor chiar în fața lor.

Ulterior, îi cere unui consilier să plaseze o comandă – despre care Casa Albă spune că este plătită personal de Trump – iar o săptămână mai târziu trimite o cutie maro de pantofi Florsheim, cu semnătura sa și uneori cu un bilețel.

Printre cei care au primit pantofii Florsheim se numără secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, secretarul Apărării, Pete Hegseth, secretarul Comerțului, Howard Lutnick și directorul de comunicații al Casei Albe, Steven Cheung, potrivit Wall Street Journal.

„Toți băieții îi au”, a spus un oficial de la Casa Albă. „Este hilar pentru că tuturor le este teamă să nu îi poarte”, a adăugat o altă persoană.

Brandul american Florsheim produce pantofi eleganți relativ accesibili, majoritatea costând aproximativ 145 de dolari. Fondată în 1892 la Chicago, compania a furnizat încălțăminte pentru soldații americani în cele două războaie mondiale, iar pantofii săi au fost purtați de personalități precum Harry Truman și Michael Jackson.

Thomas Florsheim Jr., reprezentant al celei de-a cincea generații a familiei, a declarat la telefon că nu știa despre comenzile de pantofi făcute de președinte și a refuzat să comenteze despre preferința acestuia pentru marcă.

Rubio și Vance au primit pantofii de la Trump după o întâlnire din Biroul Oval, în decembrie.

Vicepreședintele și-a amintit la un eveniment din aceeași zi, dedicat actorului Sylvester Stallone, că Trump s-a uitat peste birou la pantofii lor și a spus: „Marco, JD, aveți niște pantofi de rahat.”

Apoi a deschis un catalog și i-a întrebat pe Vance, Rubio și pe un al treilea politician, al cărui nume nu a fost menționat, ce mărime poartă – aproximativ 48, 46 și 40, potrivit vicepreședintelui.

„Președintele s-a lăsat pe spate în scaun și a spus: «Știți că poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor»”, a relatat Vance în declarațiile din decembrie.