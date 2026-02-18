Circulația feroviară este suspendată pe mai multe rute din cauza vremii severe. Trenuri oprite între București, Brașov și Constanța

Circulația feroviară este afectată miercuri, 18 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din zonele aflate sub avertizare meteo. Mai multe trenuri de călători au fost suspendate temporar pentru intervenții și degajarea căii ferate, au anunțat reprezentanții CFR Călători.

În contextul ninsorilor și viscolului, echipele CFR S.A. au acționat pentru siguranța circulației trenurilor. Au fost efectuate 4 intervenții la linia de contact și 8 pentru îndepărtarea obstacolelor. Operațiunile continuă pe raza Sucursalei Regionale București.

Echipe operative, utilaje de deszăpezire și drezine de intervenție asigură funcționarea instalațiilor de semnalizare, centralizare și electrificare.

Trenurile suspendate sunt:

- IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur

- R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur

- R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord

- R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest

- IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur

- IR 1571, pe distanța București Nord – Galați

- R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București

- R 5072, pe distanța Mizil – Brazi

- RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud

- R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur

- IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur

De asemenea, circulația feroviară pe distanța Ploiești – București este complet închisă începând cu ora 05:00, din cauza copacilor căzuți pe linia de contact.

Pentru sprijinirea intervențiilor operative, CFR Călători anunță că a pus la dispoziția managerului infrastructurii locomotive diesel. Circulația trenurilor în zonele afectate se desfășoară în funcție de măsurile stabilite de CFR SA, compania care organizează și dirijează traficul feroviar la nivel național.

Autoritățile avertizează că situația este în dinamică și pot apărea noi modificări ale programului de circulație, inclusiv întârzieri, schimbări ale orelor de plecare și sosire sau suspendări suplimentare.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate înainte de călătorie și să urmărească anunțurile din stații.