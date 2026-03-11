search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
China își consolidează relațiile cu Coreea de Nord înaintea summitului Trump-Xi

Publicat:

Extinderea legăturilor comerciale și dezvoltarea infrastructurii de frontieră între China și Coreea de Nord sugerează o readucere a Phenianului în sfera de influență a Beijingului, în timp ce Trump își manifestă interesul pentru reluarea negocierilor cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, relatează Reuters.

Km Jong-un și Xi Jinping strîng rîndurile/FOTO:AFP
Km Jong-un și Xi Jinping strîng rîndurile/FOTO:AFP

Când Kim a sosit la Beijing pentru o paradă militară în septembrie anul trecut, evenimentul a marcat o încălzire a relațiilor dintre cele două țări. Liderul nord-coreean a venit însoțit de o echipă de economiști de rang înalt pentru a discuta comerțul și investițiile. La cinci săptămâni după această vizită, premierul chinez Li Qiang a călătorit la Phenian, iar ambasadorul Chinei în Coreea de Nord a vorbit despre o „nouă pagină” în relațiile bilaterale.

Pentru Beijing, obiectivul este clar: restabilirea influenței tradiționale asupra unui vecin care s-a apropiat de Rusia după invazia acesteia în Ucraina în 2022. Coreea de Nord a început să furnizeze arme și să trimită militari în Rusia, în schimbul combustibilului și alimentelor, pentru a-și susține economia izolată.

Investigațiile Reuters arată că, pe măsură ce Trump se pregătește pentru vizita în China și explorează reluarea dialogului cu Kim pentru prima dată după 2019, Beijingul își adâncește cooperarea cu Phenianul. China și Coreea de Nord construiesc noi facilități de frontieră, inclusiv drumuri și porturi, și dezvoltă legături economice mai strânse, consolidând influența Beijingului în fața oricăror încercări americane de apropiere de Phenian. Președintele american Donald Trump urmează să viziteze China la sfârșitul lunii martie.

Reuters a analizat date comerciale și a intervievat aproximativ trei zeci de surse, printre care lucrători nord-coreeni, antreprenori chinezi cu fabrici în Coreea de Nord, operatori turistici occidentali și un reprezentant al guvernului chinez.

O apropiere atentă

Relația dintre cele două țări evoluează gradual. Coreea de Nord și-a închis frontierele în 2020 din cauza COVID-19 și rămâne în mare parte inaccesibilă turiștilor, chiar dacă rutele feroviare pentru pasageri din China spre Coreea de Nord revin săptămâna aceasta. Legătura tot mai strânsă a lui Kim cu Moscova în ultimii ani a permis Phenianului să-și diversifice partenerii politici și economici în contextul presiunii continue a sancțiunilor internaționale.

Însă consolidarea cooperării cu China oferă Beijingului oportunitatea de a crește dependența economică a vecinului său și de a demonstra lui Trump că principalul său competitor strategic deține cheia influenței asupra lui Kim.

Anul trecut, exporturile Chinei către Coreea de Nord au atins un maxim pe șase ani de 2,3 miliarde de dolari, cu 25% mai mult decât în anul precedent. În noiembrie 2025, China a abandonat apelul său istoric pentru denuclearizarea Coreei de Nord. Pe 9 martie, Kim a declarat că cooperarea bilaterală va deveni și mai strânsă în viitor, pe măsură ce cele două țări „vor promova cauza comună a socialismului”, potrivit media de stat nord-coreeană.

„Au început negocieri în toate domeniile – politică, economie, securitate și afaceri militare – ceea ce creează baza pentru un salt în relații”, spune profesorul Lim Eul-chul de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

Când a fost întrebat despre apropierea Chinei de Coreea de Nord, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters că Rusia salută consolidarea cooperării regionale care contribuie la stabilitate și securitate.

Ministerul de Externe al Chinei a afirmat pentru Reuters că Beijingul și Phenianul „dezvoltă activ cooperarea la frontieră pentru a facilita colaborarea”, fără a face referire la relația nord-coreeană cu Moscova.

Infrastructură la frontieră

În orașul chinez Dandong, autoritățile au arătat pregătirea pentru un trafic transfrontalier mai intens. Pe partea chineză a unui pod încă nefinalizat peste râul Yalu, care marchează granița cu Coreea de Nord, au fost instalate semne pentru „intrarea camioanelor” și „intrarea autoturismelor”.

Citește și: „Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”. Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump

Lucrări de construcție recente sunt vizibile și în alte puncte de frontieră chineze, inclusiv drumuri și clădiri portuare în portul Quanhe și infrastructură nouă în Nanjing și Sanhe. Coreea de Nord construiește, de asemenea, un complex vamal și de imigrație, precum și depozite și facilități pentru marfă, după o întârziere de 15 ani.

Anunțul Chinei privind reluarea circulației trenurilor de pasageri între Beijing, Dandong și Phenian, pentru prima dată în șase ani, este considerat un semnal pentru posibilă revenire a turismului. Biletele sunt disponibile doar pentru călătorii cu viză de afaceri nord-coreeană.

„Redeschiderea căilor ferate ar putea însemna revenirea turiștilor,” spune Rowan Bird, cofondator al Young Pioneer Tours.

Comerț și resurse

Consolidarea cooperării reflectă pregătirea Chinei de a extinde comerțul. Analistul Joseph Bermudez de la CSIS subliniază că Coreea de Nord dispune de resurse și forță de muncă disponibilă la costuri foarte scăzute.

Chiar dacă sancțiunile ONU restricționează exporturile tradiționale, precum cărbunele, China se concentrează pe importul de materiale intensive în muncă, necesare regimului Kim. Beijingul este, de asemenea, principalul cumpărător de metale strategice nord-coreene, inclusiv molibden și tungsten, folosite în producția de rachete, ceea ce îi permite să-și suplimenteze stocurile la prețuri reduse și să controleze exporturile.

Politic, apropierea se accelerează. În octombrie 2025, Coreea de Nord a sprijinit poziția Chinei privind Taiwanul, înainte ca Beijingul să renunțe la cerința de denuclearizare a Phenianului în Cartea Albă a armamentului.

Trump, care vizitează China la sfârșitul lui martie – începutul lui aprilie, și-a exprimat dorința de a se întâlni din nou cu Kim. Liderul nord-coreean a răspuns că SUA trebuie mai întâi să renunțe la cerințele de denuclearizare.

Încă precauți

În ciuda intensificării interacțiunii între Beijing și Phenian, schimbările în Dandong rămân modeste. Proiectul unui nou port nord-coreean, gândit încă din 2010, este abandonat, iar zona rămâne pustie. Străzile orașului sunt pline de magazine cu vitrine goale, iar prețurile imobiliare au scăzut la aproximativ 3.000 de yuani pe metru pătrat, față de 10.000 în timpul primului mandat Trump.

Citește și: Cum a alimentat predicția unui singur oficial american temerile privind o posibilă invazie a Taiwanului în 2027. „Fereastra Davidson”

Un comerciant chinez explică: „Înainte de pandemie, camioanele noastre puteau circula liber în interiorul Coreei de Nord pentru livrări sau încărcări. Acum, operațiunile se limitează la vamă.”

Lim Eul-chul subliniază că precauția Phenianului reflectă dezamăgirea față de faptul că China nu a făcut mai mult pentru relaxarea sancțiunilor ONU. Un oficial chinez de la frontieră a declarat că îmbunătățirile vor fi treptate.

„Cel mai dificil moment a trecut. Urmează doar să fie mai bine,” a spus acesta.

La congresul partidului în februarie, Kim a promis extinderea arsenalului nuclear nord-coreean și a afirmat că perspectivele unei îmbunătățiri a relațiilor cu SUA depind de poziția Washingtonului. În paralel, tensiunile din Orientul Mijlociu și amenințarea SUA pentru Iran au sporit determinarea Coreei de Nord de a-și consolida programul nuclear, considerat esențial pentru supraviețuirea regimului Kim.

Analiștii estimează că Kim a tras concluzia că lipsa armelor nucleare a făcut ca Iranul să fie vulnerabil unui atac. Totodată, nu este clar dacă conflictul SUA-Iran va crea oportunități de negocieri sau va determina Phenianul să se izoleze și mai mult.

