Alertă de consum: Jucăriile și cosmeticele conduc topul produselor periculoase din UE. Ce trebuie să știe consumatorii

Comisia Europeană a publicat recent raportul anual privind „Safety Gate”, sistemul european de alertă rapidă pentru produsele nealimentare periculoase, care oferă o imagine de ansamblu a produselor periculoase notificate prin intermediul sistemului în 2025 și a măsurilor ulterioare luate de autoritățile naționale pentru a proteja consumatorii.

Potrivit raportului, anul trecut au fost înregistrate 4.671 de alerte în sistemul „Safety Gate”, cel mai mare număr înregistrat de la lansarea sistemului în 2003, a informat Comisia Europeană, precizând că este o creștere de 13 % față de 2024 și mai mult decât dublul numărului de alerte raportate în 2022.

„Autoritățile naționale au emis, de asemenea, un număr record de acțiuni subsecvente, fiind notificate 5.794 de acțiuni subsecvente, ceea ce reprezintă o creștere de 35 % față de anul precedent. Acest lucru reflectă eficacitatea tot mai mare a sistemului, consolidată în temeiul Regulamentului privind siguranța generală a produselor: permite un schimb de informații din ce în ce mai sistematic între autoritățile de supraveghere a pieței din UE și din Spațiul Economic European”, a informat Comisia.

36% din alerte privesc cosmeticele și 16% jucăriile

Potrivit raportului, produsele periculoase raportate cel mai frecvent în 2025 au fost produsele cosmetice (36 %), jucăriile (16 %) și aparatele și echipamentele electrice (11 %).

Riscurile pentru sănătate generate de produsele care conțin substanțe chimice periculoase au rămas principala cauză a alertelor, reprezentând peste jumătate din totalul notificărilor (53 %), urmate de riscul de rănire (14 %) și de sufocare (9 %).

Aproape opt din zece alerte privind produsele cosmetice legate de prezența BMCHA, un parfum sintetic interzis care poate avea efecte dăunătoare asupra sistemului reproducător și poate provoca iritarea pielii. De asemenea, autoritățile naționale au notificat, pentru prima dată, cazuri de lac de unghii care conține TPO, o substanță chimică interzisă în 2025, care poate prezenta, de asemenea, riscuri pentru sănătatea prenatală și poate provoca reacții alergice.

Pe lângă furnizarea de informații pentru alertele „Safety Gate”, autoritățile naționale au întreprins 5 794 de acțiuni subsecvente pentru a se asigura că produsele periculoase au fost eliminate de pe piețele UE și SEE. Aceste măsuri includ retragerea produselor de pe piață, oprirea lor la frontiere, obligarea piețelor online să elimine listele de produse sau rechemarea produselor.

În ultimii ani, UE și-a modernizat legislația privind siguranța produselor. Regulamentul privind siguranța generală a produselor consolidează punerea în aplicare, îmbunătățește eficacitatea rechemărilor de produse periculoase și impune întreprinderilor să ofere consumatorilor căi de atac pentru produsele rechemate. Noul Regulament privind siguranța jucăriilor interzice utilizarea substanțelor chimice nocive în jucării și conferă autorităților naționale competențe sporite pentru a detecta și a elimina jucăriile periculoase de pe piață. În plus, Comisia a îmbunătățit, de asemenea, supravegherea pieței online cu o serie de instrumente noi. De exemplu, sistemul eSurveillance Webcrawler permite autorităților naționale să detecteze și să solicite eliminarea produselor oferite online care sunt deja enumerate în Safety Gate. În 2025, a scanat peste 1,6 milioane de site-uri web și a găsit peste 20.800 de astfel de produse. Consumatorii pot raporta, de asemenea, probleme de siguranță pe portalul pentru siguranța consumatorilor.

Comisia va actualiza normele privind supravegherea pieței

Comisia pregătește, împreună cu autoritățile naționale de piață, acțiunea de verificare a siguranței produselor din 2026 pentru a verifica conformitatea cu Regulamentul privind siguranța generală a produselor. O „acțiune de verificare” este un set de verificări efectuate online simultan pentru a identifica încălcări ale cerințelor UE privind siguranța produselor într-un anumit sector. De asemenea, Comisia organizează în prezent acțiuni coordonate pentru siguranța produselor. În cadrul acestor acțiuni coordonate, autoritățile naționale cooperează pentru a testa împreună produse specifice și pentru a face schimb de bune practici în vederea consolidării operațiunilor lor de supraveghere a pieței. Astfel cum s-a anunțat în Strategia privind piața unică 2025 și în Agenda 2030 pentru protecția consumatorilor, Comisia va actualiza normele privind supravegherea pieței și conformitatea produselor în viitorul Act european privind produsele în cursul acestui an, în vederea consolidării normelor UE de supraveghere a pieței pentru a se asigura că numai produsele conforme și sigure intră pe piața unică.

Sistemul de alertă rapidă „Safety Gate” permite autorităților naționale de supraveghere a pieței din UE și din Spațiul Economic European (SEE) să circule rapid informații cu privire la produsele nealimentare periculoase și să ia măsuri rapide. Alertele „Safety Gate” acoperă riscurile pentru sănătatea și siguranța umană, cum ar fi sufocarea, strangularea și deteriorarea auzului sau a vederii, precum și riscurile pentru mediu, resursele energetice și bunuri.

Regulamentul privind siguranța generală a produselor stabilește un cadru modernizat pentru a asigura siguranța produselor pe piața UE. Aceste norme clarifică faptul că toate produsele vândute în UE online sau offline trebuie să fie sigure, indiferent de originea lor. Aceasta impune piețelor online active în UE să se înregistreze pe portalul „Safety Gate” și să își pună la dispoziție punctul unic de contact. Până la sfârșitul anului 2025, s-au înregistrat peste 1.200 de piețe online.

Ce trebuie să știi ca să te protejezi

• Verifică etichetele: Asigură-te că produsele cosmetice nu conțin substanțe interzise.

• Consultă Safety Gate: Accesează platforma Safety Gate pentru a verifica dacă produsul pe care intenționezi să-l achiziționezi a fost raportat ca periculos.

• Cumpără din surse de încredere: Evită achizițiile de la vânzători necunoscuți sau site-uri nesigure, mai ales când vine vorba de produse pentru copii sau cosmetice.

Măsuri stricte pentru protecția consumatorilor

În urma alertelor, autoritățile naționale iau măsuri pentru a opri vânzarea produselor periculoase, inclusiv retrageri de pe piață și interdicții de comercializare. Comisia Europeană pregătește, de asemenea, o verificare minuțioasă a produselor vândute online pentru a asigura respectarea noilor reglementări privind siguranța produselor.