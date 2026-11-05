Controale în spitale după ce ministrul Alexandru Rogobete a sunat pentru o programare pentru bunica sa: „Situații greu de acceptat”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus controale în spitalele publice din țară, după ce a sunat personal la mai multe unități medicale pentru a solicita o programare la neurologie. Demersul vine în urma sesizărilor primite de la pacienți care reclamă că nu reușesc să ia legătura cu spitalele sau că li se spune că nu mai sunt locuri disponibile pentru consultații.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Foto: Facebook

„Mulți pacienți mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile. Așa că am pus mâna pe telefon și am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obțin o programare la neurologie pentru «bunica mea»”, a scris ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, verificările telefonice au scos la iveală situații diferite.

„Rezultatele au fost diferite. În unele spitale, sistemul funcționează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil. Felicit aceste echipe! În alte spitale, însă, am întâlnit situații greu de acceptat: programări imposibile și chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului. Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Controale la ambulatoriile de specialitate și la Spitalul Colentina

Ministrul a anunțat că a dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Acestea vor viza modul în care sunt organizate programările, pontajele personalului și funcționarea ambulatoriilor de specialitate.

Verificările vor include și situația semnalată la Spitalul Colentina, iar ministrul susține că acțiunile de control au început deja.

„Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății, pentru verificarea programărilor, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate. Vom verifica inclusiv situația semnalată la Spitalul Colentina, începând chiar de acum!”, a precizat Rogobete.

Ministrul a subliniat că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate reprezintă o prioritate și a avertizat că nu va accepta ca reforma acestora să rămână doar la nivel declarativ.

„Am spus clar că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că «fentează» regulile, se înșală!”, a afirmat ministrul.

Alexandru Rogobete a mai transmis că pacienții trebuie să aibă acces la servicii medicale.

„Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligația să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcționeze. Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcționează, voi interveni! O să fie bine!”, a încheiat ministrul Sănătății.